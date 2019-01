Lista completa de nominados de Premio Lo Nuestro 2019

Esta es la lista completa de todos los nominados Premio Lo Nuestro 2019 , la esperada gala de Univision que tendrá lugar el 21 de febrero en el American Airlines Arena de Miami a partir de las 7PM ET.

Pop/Rock - Colaboración Del Año

"Clandestino" SHAKIRA & MALUMA

"Fiebre" RICKY MARTIN Ft. WISIN Y YANDEL

"Me Niego" REIK Ft. OZUNA & WISIN

"No Me Acuerdo" THALÍA & NATTI NATASHA 5. "Nos Fuimos Lejos" DESCEMER BUENO

& ENRIQUE IGLESIAS Ft. EL MICHA