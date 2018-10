El pleito continúa: Osmel Sousa responde a Migbelis Castellanos (y hasta le hace una advertencia)

"El ataque del peso siempre vino de parte de mi ex jefe, de Osmel Sousa. Yo no lo juzgo porque era su responsabildad, pero sí pienso que lo pudieron haber manejado de una mejor manera. Recuerdo una vez que sí fue muy brusco, que me decía: 'ella es una gorda de mierda'", expuso Migbelis frente al público de Nuestra Belleza Latina y ante los jueces.