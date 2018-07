El misterioso y trágico amor de María Félix: su propio hermano

Pero el nombre y la esencia de 'La Doña' no surgieron de la nada ni son obra de la casualidad; ese carácter, decía ella misma, fue un acto de rebeldía contra el sistema que le arrebató a su "primer amor", cuando apenas era una jovencita: su hermano, dos años mayor, José Pablo Félix Güereña .

“Al verlo con su uniforme militar," contó la actriz al escritor Enrique Krauze , quien editó sus memorias en el libro 'Todas mis guerras' en 1994. "Yo pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor ”, concluyó.

"Llama la atención la premura con que se llevó a cabo todo el trámite, su entierro inmediata, pese a la muerte por herida de arma de fuego", dice Zamora. "Al no haber post-mortrem, se desconoce la trayectoria de la bala, ni su calibre. No se hizo examen de pólvora en sus manos, ni se sabe si el cuerpo se movió de lugar, nada que aclare lo que sucedió. Las fotografías tomadas en el levantamiento del cadáver no constan en el expediente".