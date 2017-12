El efecto nocivo de los videos de Ryan, el niño que juega y gana 11 millones de dólares en YouTube

Ryan ToysReview es el octavo canal más visto de YouTube en el mundo. Hablamos con profesionales para que nos contaran si es bueno o no que los menores vean este tipo de contenidos.

Si usted decidió entrar a esta nota es porque ya ha visto los videos de Ryan o, en su defecto, ha visto a su hijo ver sus videos. Este niño de seis años saltó a los titulares del mundo entero en diciembre de 2017 después de que la revista Forbes publicara la lista de 'Las estrellas de YouTube mejor pagadas del mundo en 2017'.

Según la revista, Ryan ganó en 2017 once millones de dólares por sus videos de YouTube, en los que destapa y juega con juguetes. Él está en el octavo lugar del mundo entre los youtubers más vistos, con 16,875 millones de reproducciones desde 2015. Hoy cuenta con diez millones de suscriptores, graba dos o tres videos a la vez, dos o tres veces por semana y su mamá –que no ha querido revelar su nombre en las pocas entrevistas que ha dado, tiene cancelada la opción de comentarios en YouTube y no tienen actividad en redes sociales– contó a Tubefilter que intentaban no interferir con sus horarios escolares.



Ella, que aparece de vez en cuando en los videos, era profesora de química en un colegio y decidió renunciar para dedicarse de lleno a los videos de Ryan. El sitio The Verge habló con Jim Silver, jefe del sitio de reseñas Toys, Tots, Pets, and More, quien contó que cuando Ryan destapa un juguete, "tiene un enorme impacto en las tiendas".

Univision Noticias publicó la historia de Ryan y algunos de los lectores en Facebook manifestaron haber tenido problemas en casa por cuenta de los videos de Ryan. “Mi hija ve sus vídeos y la verdad a mí no me gusta porque en algunos el niño es malcriado y mi hija hace lo mismo que él. No muy recomendable los vídeos de este niño [...] mi hija en su comida puso sus juguetes y le dije que eso estaba mal, que era algo sucio y que le puede hacer daño”, dijo Deyann Islas, una lectora de Los Ángeles.

“Yo bloqueo los videos de él porque es tremendo y mi hija quiere hacer lo mismo. He mirado donde él les grita horrible a sus papás y gana dinero, por eso no lo veo nada bien”. “Mi nieto le gusta pero a mí no porque muchas veces tira los juguetes, los choca duro uno con otro”, dice Iraida Cabrera.

"Hay algo fuera de lugar. Es como ver a las estrellas infantiles en la televisión […] Sabes que sus padres literalmente los obligan a hacerlo y que hay algo triste", dijo PewDiePie, uno de los youtubers más populares de internet, en un video de su canal en el que analiza los videos de Ryan.



En cuanto al bienestar de Ryan y los efectos que podría tener en él hacer estos videos, el psicoterapeuta colombiano Alejandro Serpa opina: "que un niño de esa edad auspiciado por sus papás gane en un año once millones de dólares, [...] porque es la búsqueda del dinero fácil, sin esfuerzo. Con esto se crea una cultura de lo fácil [...] La persona no se prepara para desarrollar competencias que van a ser fundamentales en la vida [...] El efecto es nocivo porque limita el desarrollo de muchas capacidades del ser humano que la vida se las va a exigir. Aquí todo lo que tenga que ver con formación del ser humano o valores no tienen nada que ver".

Maria Fernanda Angee es psicóloga y trabaja en una agencia de salud mental en Florida, Estados Unidos. Consultada por Univision Entretenimiento, Angee afirmó que "este tipo de vídeos deben ser controlados según las edades de los niños, especialmente aquellos en formación de valores. Creo que los padres forman una parte muy importante en la formación de los hijos, y parte de ello es que haya un control en todo lo que se refiere a los dispositivos electrónicos, porque son parte de la vida diaria. Todo debe ser en moderación y teniendo en cuenta las etapas del desarrollo".

"Prohibir no es una buena medida en general, entre otras porque ellos [–los niños–] se las ingenian para verlos en el colegio con los amigos. Yo buscaría educar no a través de prohibir, quizá más bien de acompañar. El niño está viendo aquí superficialidades. Yo lo que haría con el niño audiente, que ve los videos, sería exponerlo a algo mucho más integral y formativo y que entienda que parte de la oferta de entretenimiento son estas cosas. Lo que yo haría sería ampliarle la mente, mostrándole otras cosas. El padre, como educador, debe ayudarle al hijo a entender todo lo que ve, darle como un marco y yo con un niño pequeño que ve eso le diría que eso es sólo una faceta de la vida", afirma Serpa.



