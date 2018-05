El día que Andrea Legarreta perdió a su hijo: su relato más angustioso como madre

En la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín no parecen existir las brujas, hermanas envidiosas ni las manzanas envenenadas; el único capítulo gris oscuro entre la artista y el cantante mexicano se escribió en enero de 2003, cuando perdieron a su primer hijo .

Quince años han pasado del peor día sus vidas y no es hasta hoy que la conductora y actriz, de 46 años, puede hablar de esa experiencia sin soltarse a llorar sin consuelo, como le pasó en el 2010 cuando compartió su testimonio en el programa 'Vidas paralelas' .

"Siempre soñé con ser mamá" , expuso la conductora del programa 'Hoy', que en las postrimerías del siglo pasado no estaba buscando a su príncipe azul cuando tuvo un reencuentro con el roquero y rebelde del grupo de Timbiriche, Erik Rubín . "En el momento en que rozamos brazos", hubo una explosión, recordó.

Para ese tiempo, el intérprete tenía novia, pero le contó a Legarreta que las cosas entre él y su compañera no estaban bien. Incluso le dijo que la chica estaba en Europa justo en esos días. Aunque le propuso salir más adelante, a ella no le pareció. Y es que sabía que Rubín tampoco era bien visto por sus padres, que para ella querían a otro tipo de compañero. Pero la vida da muchas vueltas y resulta que un día Andrea Legarreta fue con una amiga a un bar. "Oye, este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos", recordó la chilanga que le gritó Rafael Villafañe mientras señalaba a un galán que no era otro sino Erik Rubín. Ese día platicaron más a gusto y el cantante se atrevió a decirle que él estaba seguro de que ella sentía lo mismo que él.