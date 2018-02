Eiza González y Shakira comparten esta terrible enfermedad que impide hablar

"Tu corazón mi amor, tu corazón fue creado desde donde inició tu existencia del amor profundo, sereno, real sin miedos a la vida, sino de la entrega absoluta en cuerpo y alma del amor de tu papi y mío, eso ha sido lo más real de mi vida y tú fuiste la elección más divina de nuestro amor, así es la verdadera historia de tu existir, en ese momento de concepción hasta hoy lo más importante de ti para mi es eso: ser tu madre y tú mi hija, no importa el lugar en el que estés, ni cuanta distancia exista, ni cuántos escalones subas, ni cuantos bajes, no importa la edad, no importa si corren litros de tinta de ti con juicios o sin ellos, yo sólo seguiré viéndote, sintiéndote, viviéndote y amándote como mi hija, esa palabra mágica que encierra el más grande misterio de vida y el que el camino de madre e hija tomadas por siempre de la mano hacen de la existencia un verdadero cielo estrellado de luz y amor...". Foto: Instagram @glendareyna | Univision

0 Compartir