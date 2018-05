Clarissa Molina es una buena hija de p... y se pregunta si tú también lo eres (no te hagas mala idea)

💛💛💛 Yo soy una buena hija de P...., Paciente Perseverante Positiva! Y tú? #ismaelcala #clarissamolina #amarillo #felicidad #RepublicaDominicana #MiTierra #SeguimosAdelante Posando para el lente de mi querido @giovannicavallaro Estilismo de mi querida @claudiafashions @shop_splash Maquillaje y peinado mis chicas @zoranllyf y @elvirasepulvedahair #MegaTeam

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on May 4, 2018 at 9:16am PDT