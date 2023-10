Víctimas del huracán Otis en Acapulco captaron el momento exacto de la tragedia: así lo vivieron

El huracán Otis tocó tierra 25 minutos después de la media noche del 25 de octubre en Guerrero, poco más de 3 horas antes de lo previsto y con una intensidad de categoría 5 también inesperada. La fuerza con la que azotó fue implacable, dejando al puerto de Acapulco, ícono de México, resumido en ruinas.

Momentos antes, durante y después de la catástrofe, turistas compartieron sus testimonios en redes sociales captando el momento exacto en el que la furia de Otis se llevaba con sus vientos de más de 250 kilómetros por hora todo a su paso: infraestructura, patrimonio y el recuerdo de un puerto que fue la primera vez en el mar para muchos mexicanos.

La zona hotelera, reportó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quedó con afectaciones del 80 por ciento. Desde los hoteles emblemáticos de la zona, viajeros se apoyaron de las redes sociales para informar, pedir ayuda y mostrar el devastador estado en el que quedó todo lo que sus ojos alcanzaban a ver.

Turista narra horas de terror en el ojo del huracán Otis en Acapulco

Luisa Peña narró minuto a minuto el terror con el que vivió horas antes y después de la llegada de Otis a Guerrero. El primer huracán que le tocó experimentar.

Sin imaginar la intensidad con la que Otis golpearía al puerto, la tiktoker mostró imágenes desde su habitación en las que los vientos sonaban fuerte, pero aún no con la velocidad con que se llevó puertas, ventanas techos en los hoteles.

Pasando las tres de la mañana, Luis colgó un video más en el que contó que se refugió en el clóset de su habitación rogando por una oportunidad más de vida.

“Me escondí en el clóset y literal me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que, de repente, lo único que pedía era una oportunidad más. Yo sé que no soy la única, hay mucha gente y yo soy afortunada. y estoy aquí y estoy viva y todo bien, y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido”, documentó.

Turista pide ayuda desde la habitación del hotel en Acapulco

Ante la inminente amenaza, el usuario de TikTok dei.ortega compartió su ubicación con la esperanza de ser rescatado al ser testigo como los vientos arrancaban los techos de ventanas del hotel en el que estaba hospedado.

Turistas muestras cómo quedó Acapulco tras el paso del huracán Otis

Otro usuario mostró los escombros en los que quedó lobby de los departamentos en los que estaba alojado.

Narró cómo vio los muebles volar y las paredes desprenderse ante la fuerza de los vientos.



Un video más compartido en tiktok por turistas muestras los severos daños que dejó Otis en el Hotel Emporio, lugar que a finales de los 70 sirvió como escenarios para grabar uno de los episodios más icónicos de la serie ‘El Chavo del 8.