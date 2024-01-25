Influencer se somete a cirugía de alargamiento de piernas y vive traumática recuperación: esto es lo que creció
El influencer colombiano Yeferson Cossio confesó su dolorosa recuperación a cuatro meses de entrar al quirófano para alcanzar su estatura deseada.
Yeferson Cossio, modelo e influencer colombiano, se sometió en septiembre pasado a la que dijo es “la cirugía más dolorosa”: el alargamiento de piernas. Ahora, cuatro meses después, confiesa que la recuperación ha siendo una pesadilla.
Influencer se somete a cirugía de alargamiento de piernas
Hace meses que el colombiano, de 29 años, compartió con sus más de 11 millones de seguidores, tan solo en Instagram, que invertiría 175 mil dólares, poco más de 3 millones de pesos, para alcanzar su estatura deseada, motivado únicamente por un tema estético y superar los 1.77 metros de altura que tenía, aproximadamente 5.80 pies.
Desde que salió del quirófano, el creador de contenido ha compartido en redes sociales el avance del procedimiento que consistió en romper los huesos de las piernas y colocar varillas de metal que alargarían las extremidades poco a poco.
“Como ustedes saben este es el mecanismo que yo estoy utilizando para alargarme las piernas, de hecho, ya llevo siete centímetros y medio, ahora mido 1.85 (aproximadamente, 6.06 pies); por ejemplo, ahí ya alargué mi pierna”, dijo a través de una de sus publicaciones.
Yeferson Cossio sufre dolorosa recuperación tras cirugía de alargamiento de piernas
Aunque tenía noción de lo que implicaría una recuperación de más de cuatro meses, sin poder hacer prácticamente nada de sus actividades habituales, el influencer que ha modelado para reconocidas marcas, confiesa que el proceso está siendo insoportable.
“Voy a comprobar que todo está bien para someterme a otra operación el 25 de enero. Estoy muy nervioso, quiero que esto termine, pero todavía no es posible. No estoy durmiendo bien en este momento. Normalmente duermo de cuatro a seis horas al día”, reveló.
El joven destacó que son los dolores los que rompen con sus ciclos de sueño por lo que ha tenido que visitar varias veces al médico.
“Los últimos 11 o 12 días solo he podido dormir unas dos horas como máximo, y eso se interrumpe constantemente por periodos de 15 a 20 minutos por el dolor en las piernas. He probado pastillas para dormir, pero no me funcionan, el dolor me despierta y me siento devastado. Tal vez llegue un punto en el que mi cuerpo colapsará y ya no podré soportar el dolor ni nada”, confesó. “Estoy muy nervioso, quiero que esto termine, pero no es posible”.
En medio de lo difícil que está resultando la recuperación, Yeferson Cossio hizo pública una disculpa a su novia Carolina Gómez a quien, dijo, le ha tocado acompañarlo en este doloroso proceso.
“Amor quiero frente a todos pedirle disculpas por mi egoísmo. A ella le ha tocado todo mi proceso, que cada noche me despierto, sin exagerar unas 30 – 35 veces. A ella le ha tocado verme sufrir”, escribió en sus historias de Instagram.