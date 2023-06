Hombre se duerme en el Metro y se viraliza el momento exacto de su caída: provocó risas intensas

Hombre sufre caída en Metro y queda grabado en video de TikTok

El Metro de la Ciudad de México siempre nos regala las historias más insólitas y divertidas, desde encontrar a los dobles de grandes personajes de la cultura pop, hasta volverse fuente de memes como el siguiente video, te explicamos.

Se hizo viral un clip en el que un hombre aparece dormido en un vagón del Metro, cuando el peso de su cuerpo le gana hacia adelante y termina por caerse.

Ante la divertida situación, los usuarios no dudaron en hacerle memes con diferentes audios en TikTok:



¿Qué tal esta versión narrada por el Perro Bermúdez?



El usuario que subió el video aseguró que no le brindaron ayuda al protagonista porque iba bajo la influencia de alguna sustancia, mientras que en redes los ingeniosos comentarios no se hicieron esperar.

"Quería revisar las vías del Metro", "Los videos con este audio nunca me decepcionan", "Ponle el audio de ay Miguel", "Pero lo chido era ver cómo se levantó", "Yo no me hubiera aguantado la risa" y "Súbelo con mira cómo duerme Bolaños, fueron algunos de los mensajes más divertidos.