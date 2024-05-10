Tiburón de más de 300 años de edad es captado en video en Groenlandia: vive en el fondo del mar

Video Mantarraya embarazada de tiburón preocupa a científicos por esta razón

Los científicos continúan trabajando en la exploración y conservación de especies marinas, como el caso del tiburón de Groenlandia, una especie que puede vivir durante más de 300 años.

Tiburón de Groenlandia de 392 años es captado nadando en las profundidades del océano

En las gélidas aguas del Océano Ártico, un equipo de científicos filmó un espécimen de tiburón de Groenlandia, cuyo nombre científico es Somniosus microcephalus, que podría tener hasta 392 años de edad, lo que lo convierte en uno de los vertebrados más longevos del planeta.

Captan a tiburón de Groenlandia en video y se hace viral Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial



Anteriormente, los científicos habían deducido la edad de estos mamíferos marinos por su tamaño, ya que solo crecen 1 centímetro cada 12 meses. Pero en 2016 comenzaron a hacer pruebas de radiocarbono, gracias a que tienen una parte en el tejido blando del ojo que contiene proteínas metabólicamente inertes, es decir que no se renuevan, permitiéndoles conocer su edad con mayor exactitud.

El video, compartido por la cuenta de X Amazing Nature y replicado en otras redes sociales, muestra al tiburón nadando tranquilamente a través de las oscuras profundidades, el cual se volvió viral.



De acuerdo con la información de la revista ‘New Scientist’, los tiburones de Groenlandia son criaturas que habitan en las aguas frías del Ártico y el Atlántico Norte, y pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud.

Investigan al tiburón de Groenlandia para su conservación

El biólogo marino de la Universidad Cal State Fullerton, Ryan Walter, y la estudiante de posgrado en biología, Meaghan Swintek, junto a científicos de la Universidad de Winsor, están desarrollando un estudio para conocer mejor a estas criaturas marinas y ayudar a su conservación, compartiendo su investigacióm en la reunión anual de la Sociedad Ecológica de América.

”Estos silenciosos gigantes pasan cientos de años bajo el océano, vagando lentamente por las profundidades en aguas cercanas o por debajo del punto de congelación, raramente vistos por el ojo humano”, dijo en un comunicado de prensa Meaghan Swintek.

Fotógrafo capta al tiburón de Groenlandia Imagen Instagram @juniel85



Su estudio destaca que existen dos poblaciones de tiburones de Groenlandia. Una se encuentra en el Ártico canadiense, cerca de la cuenca de Baffin, un lugar popular por su pesca de fletán y camarón; mientras que la otra parte de estos animales están desde el océano Atlántico norte, por Nueva Escocia, hasta las gélidas aguas árticas de Svalbard, Noruega.