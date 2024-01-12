¿El río Nilo se tiñó de rojo como mal augurio? La verdad detrás del video que generó alocadas teorías

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

A finales del 2023, una noticia sonó con fuerza en redes sociales: el río Nilo se había teñido de color rojo, según se afirmó en múltiples publicaciones.

Esto, a su vez, desató todo tipo de teorías sobre qué provocó tal suceso, pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Te explicamos lo que dice la ciencia al respecto.

Río Nilo supuestamente se tiñó de rojo: noticia falsa

A mediados de noviembre de 2023, se difundió en redes sociales el video de un cuerpo de agua con un detalle inusual: en vez de ser azul o traslúcido, se veía de un rojo intenso.

En múltiples ‘posts’ se afirmaba que era el río Nilo y que había adquirido este color de un día para otro, tal como se augura en algunas profecías bíblicas.

Sin embargo, diversas fuentes como Univision Noticias comprobaron que las imágenes no eran del río más importante de Egipto, sino de la Laguna Roja ubicada al norte de Chile.

Video de supuesto río Nilo teñido de rojo era falso: mostraba una laguna en Chile Imagen Twitter/Getty Images

Las teorías más alocadas del Internet sobre el río Nilo teñido de rojo

Previo a que se comprobara que el video viral no correspondía a Egipto, cientos de internautas crearon teorías sobre qué pudo haber pasado en el supuesto río Nilo.

Si bien la mayoría se basó en la Biblia para afirmar que se trataba de un presagio de mal augurio, otros sacaron a relucir su creatividad para las historias de conspiración:

“Pues no soy de creer esas cosas, pero sí me parece raro que este año estén pasando muchas cosas no comunes”, “¿Por qué después de enfermedades masivas en el mundo, por qué después de huracanes y terremotos fuertes?”, fueron algunos de sus señalamientos.



La siguiente fue otra de las ideas compartidas:

“Me parece interesante pensar que tal vez Moisés era un científico bíblico y él sabía cuándo iba a pasar esto de las algas y lo usó a su favor”.



Como es costumbre en las redes sociales, también se hicieron presentes comentarios con sentido cómico, como:

“El río Nilo está en su primer periodo”, “Es que tuve mi periodo” o “No se preocupen, al final fue vino de una fábrica cercana que cerró y tiraron todo al agua”.

La verdadera explicación sobre el color rojo que tiñó un río

Como ya se mencionó, los videos virales en realidad muestran la Laguna Roja de Chile, que tiene ese nombre por una coloración natural.

“Es un color rojo intenso, se ve como sangre, pero no es sangre, es agua. El agua (del lugar) es transparente, lo que la hace ver roja es el fondo (de la laguna)”, explicó sobre el lugar Palmenia Ana Mamani, un guía turística local a ‘AP’.



En entrevista con la agencia de noticias, la mujer, que pertenece al pueblo originario de aymaras, también expuso que en la región se encuentran otras dos lagunas de colores, una amarilla y otra verde, que conforman las Lagunas de Paricota y que los indígenas consideran sagrada dicha área:

“Me parece extraño que haya publicaciones que mencionen a Dios, el Nilo, la sangre, la muerte o el pecado. No tiene nada que ver con nuestra cultura, sino con la madre Pachamama. Es un lugar mágico que nos ha proporcionado esta hermosa naturaleza, así que no está nada mal”, comentó.



Walter Sielfeld, un biólogo marino que ha analizado la zona, dijo al medio estadounidense que el color de la laguna se debe a los tintes de minerales en el suelo.

Por su parte, Erik Coria, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, teorizó que es consecuencia de microorganismos.

Esta es la misma teoría que ofrece el propio gobierno chileno con respecto al destino turístico:

“Los estudios científicos apuntan a que el color rojo de la laguna se debe a la presencia de sedimentos y a la microalga Chlamynodephris”, explica el sitio web oficial.