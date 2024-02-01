Papá espera a su hija adolescente mientras se despide del novio y se vuelve el héroe de muchas en TikTok: “Papá del año”

Video Los papás de estas mujeres lloraron al verlas vestidas de novia: no pudieron contener las lágrimas

Un papá se convirtió en un héroe sin capa para muchas usuarias de TikTok, donde se viralizó la grabación en el que se ve al hombre esperar paciente a que su hija adolescente se despida de su novio.

Adolescente se despide de su novio frente a su papá y pocos lo pueden creer

Una vez más TikTok regala imágenes que causan emociones entre millones de personas que muy probablemente nunca se conocerán. Y es que, las experiencias de unos se convierten en ejemplo para otras.

Para todo aquel que haya pasado por la adolescencia o, incluso, quien esté justo en ella no podrá negar que los primeros amores se daban, en su mayoría, en secreto, y es que, a esa edad, lo que la mayoría intenta es mantenerse a muchos metros de distancia de los padres.

Es por ello que ahora ha causado tremendo revuelo en TikTok el video en el que una chica, adolescente, está en pleno romance, despidiéndose del galán entre beso y apapacho, mientras su padre, a unos metros, la espera en una bicicleta.

Adolescente se despide de su novio frente a su papá y pocos lo pueden creer.



El hombre hablaba por teléfono y los jóvenes intercambiaban miradas coquetas, él la abrazaba, ella respondía, sonreía, bromeaban hasta que el momento del adiós llega.

La joven se acerca como si nada a su padre se monta en la bicicleta, lista para seguir su camino, mientras, sin darse cuenta, eran captados por la cámara indiscreta de algún curioso que compartió el inusual momento.

“El turno para el papá del año”, dice la leyenda con la que fue compartida la grabación que a solo tres días de su publicación suma 3.3 millones de reproducciones.

Llaman “papá del año” a hombre que espera a que su hija adolescente se despida del novio

La zona de comentarios del video sirvió como vía de desahogo de muchas que se mostraron incrédulas ante la confianza entre padre e hija, pues destacan que, aun casadas, les cuesta expresar tal muestra de amor con sus parejas frente a sus papás.



Otros más aplaudieron la actitud de todos los involucrados: del padre por estar pendiente de su hija, procurando la integridad de ella y dejando a un lado los prejuicios; de la adolescente por no avergonzarse frente a su papá, y del joven por la complicidad y respeto.