Cacharon la infidelidad de su pareja y su venganza se hizo viral: las mejores historias en Internet

“Mi novio y yo hemos estado saliendo por un año y medio. Hace 6 meses me dijo que me amaba, nos mudamos juntos y planeamos nuestro futuro. Él hizo todas las pequeñas cosas para hacerme amada y apreciada. Pero frecuentemente hacía viajes con su amigo para tener relaciones con otra chica a mis espaldas. Actuó como si me amara y le importara cuando en realidad estaba jugando conmigo. No sabe que yo sé que me engañó. Así que después de este viaje romperé con él", anotó en los post-its.