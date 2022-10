Venden cobija de Karely Ruiz y el diseño causa furor en redes: “La cobija perfecta existe”

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una ‘influencer’ y modelo de OnlyFans que nació en Monterrey, México. Actualmente, tiene 21 años y gana aproximadamente 35 mil dólares mensuales en la plataforma de suscripción, según contó en entrevista para el programa ‘SNSerio’ en septiembre de 2022.

Antes de dedicarse al mundo del entretenimiento adulto, ella era una estudiante de enfermería que de vez en cuando aparecía en programas de televisión regionales. Ahora es una estrella de redes sociales que inspira mercancía con su imagen.

Cobertor de Karely Ruiz, modelo de OnlyFans, conmocionó a TikTok

Con la llegada del invierno, la venta de cobijas en ferias ambulantes de México se ha disparado. Eso sí, muchas son personalizadas con diseños únicos, ya sean personajes de caricaturas o ‘influencers’ como Karely Ruiz.

Respecto a este último caso, asistentes a la feria ‘Las Fiestas de Octubre’ de Zapopan, Jalisco, en México captaron en video a un vendedor ofreciendo cobertores con la imagen de la modelo de OnlyFans: en los que aparece de cuerpo completo luciendo un traje de dos piezas rosa aparece en el centro y en la esquina superior izquierda se anuncia su nombre.

La usuaria identificada como Fernanda Cervantes grabó el momento en que el comerciante muestra de cerca el cobertor de Karely Ruiz y revela su precio: mil 200 pesos mexicanos, es decir, 60 dólares estadounidenses.



Otro usuario identificado como David Antonio López grabó el puesto de cobijas un par de metros alejado con el fin de mostrar a sus seguidores cómo se exhibe la cobija de Karely Ruiz al público; ya que contrasta con los diseños a sus costados (relacionados con caricaturas como ‘Lady Bug’, ‘Bob Esponja’ o ‘Dragon Ball’).



Tras viralizarse los videos, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y en los comentarios se pueden leer opiniones como las siguientes:

“La cobija perfecta existe”, “¿Tendrán envíos fuera de México?”, “Si me lo compro me corren de mi casa, pero valdría la pena”, “Karely se está volviendo millonaria con las regalías de su imagen en los cobertores”, “Estoy dispuesto a gastar mi sueldo en un cobertor”, “O sea, la cobija de Karely está bien, pero la de Goku es superior”, “No lo quiero, lo necesito”, “Ya me vi comprando esa cobijita para este frío”, “Viendo esta cobija de Karely, ojalá en un futuro hagan una de Kenia Os”, “Le voy a decir a mi esposa que me compre una, porque también la va a usar y no daré explicaciones” o “Ese dinero, es mi sueldo de una semana; sin duda alguna me lo voy a comprar”.

¿Comprarías un cobertor de Karely Ruiz en sesenta dólares? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este nuevo producto para abrigarte del frío.