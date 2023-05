Encuentran a la "gemela perdida" de Karely Ruíz en un barrio mexicano: es tatuadora y así luce

Karely Ruiz es una de las influencers mexicanas más populares del momento, debido a su contenido y a las buenas obras que realiza con sus ganancias, por lo que no es de extrañarse que sus fans hayan encontrado a una "doble idéntica" en redes sociales. Aquí te decimos de quién se trata.

Encuentran a "doble idéntica" de Karely Ruiz en el barrio mexicano de Ecatepec

Y es que la influencer es tan popular que incluso diseñaron una cobija con su cara por lo que, cuando encontraron a una joven de Ecatepec (uno de los barrios más violentos en México), sus fans quedaron sorprendidos por el gran parecido entre ellas.

Se trata de Lucy Rojo, quien se dedica a hacer tatuajes, y compartió al canal de YouTube 'Jerico Mx' que fue su esposo la primera persona en comentarle su parecido con Karely, y no pasó mucho para que foto comenzara a circular en redes sociales, donde ya es conocida como la 'Karely de Ecatepec', a pesar de que ella no es gran fan de la influencer.

"Hace un tiempo mi esposo fue el primero que me dijo. Yo no sabía que él la seguía o quién era; esto me lo dijo antes de que se hiciera sus arreglitos. Luego por Facebook me empezaron a decir lo mismo, me comentaban fotos gente que yo no conocía", mencionó.



La joven también reveló que, aunque ya intentó contactar a Karely a través de redes sociales, ella no ha obtenido respuesta.

"Yo le puse un comentario a Karely en una foto en Facebook, le escribí: 'Si me tuneara sería tu doble' y ahí se desató todo. Luego la gente me comenzaba a ubicar, una chava me pidió una foto", dijo.



Mientras tanto, Lucy planea seguirse dedicando al tatuaje en Ecatepec, lo que lleva haciendo durante los últimos tres años de su vida y en lo que se ha destacado, pues incluso ha participado en diferentes expos.

.