Vecinos se quejan con la policía por el ruido de una fiesta mexicana: oficiales se unen a festejo

Los mexicanos son bien conocidos por la manera en que realizan fiestas , las cuales están llenas de diversión, comida deliciosa, bebidas y música para bailar.

Pues al parecer la familia de la usuaria de TikTok Monserrath Manzanarez (@14monsevega), la cual radica en Minnesota, Estados Unidos, hizo una el pasado 15 de agosto y aunque la estaban pasando bien, resulta que tuvieron una visita inesperada.

Policías reciben queja por fiesta mexicana en Estados Unidos: se quedaron a comer tacos: video se hace viral

En su clip aseguró que sus "vecinos blancos" llamaron a la policía a las 6:30 pm porque supuestamente la música estaba muy alta, lo cual le pareció absurdo.

Ella grabó la llegada de dos oficiales de mediana edad y aunque las personas que los llamaron pensaron que terminarían la fiesta por ser muy "ruidosa", los agentes vieron que el volúmen era considerado y no había problema alguna con la reunión, por lo que terminaron siendo invitados a la fiesta, a lo cual ellos aceptaron con gusto.

Dentro del material se pudo observar a un policía disfrutando subirse al toro mecánico que había rentado la familia. Después, la tiktoker afirmó que fueron muy amables y además también se quedaron a comer tacos.



A pesar de que no logró sostenerse por mucho tiempo todos los presentes le echaron porras y al bajarse recibió una fuerte ola de aplausos.

El clip obtuvo casi 5 millones de vistas en pocos días y en la sección de comentarios, las personas quedaron encantadas con "el final feliz", puesto que los vecinos que llamaron a la patrulla no lograron su cometido.

"Me hubiera gustado ver la cara de los vecinos", "Excelente, adoro los finales felices", "Amo cuando las Karens reciben su merecido", "Incluso mejor que la divertida interacción con la gente, es saber lo enfadado que está el vecino al mirar por la ventana y ver a los policías uniéndose a la fiesta", "Amo este tipo de videos", "Siempre que veo este tipo de videos las fiestas son tranquilas, realmente a la gente amargada le causa conflicto la felicidad de otros", "Hasta los policías sabían antes de llegar que no habría problema con la fiesta jaja hasta entra sonriendo" y "Los policías estaban como "no hay disturbios aquí".



Un dato divertido es que las usuarias que vieron el video aseguraron que los policías eran muy guapos y Monserrath Manzanarez no dudó en compartir nuevamente su TikTok, pero ahora acompañado de la canción 'Bandido' de Ana Bárbara, la cual se usa en la red social para mostrar a algún hombre atractivo caminando en las calles.

"Soy culpable de cualquier delito que ellos me digan", "Me presentaría voluntario como tributo si hubiera consecuencias por tener la música alta", "Los oficiales que quiero que me arresten", "Qué bueno que no soy la única que se fijó en lo guapo que son los oficiales", Estos hombres uniformados sí me gustan", "Oficial, soy culpable de lo que me diga jaja" o "Yep primer policía es 🥵", fueron otros.



Para finalizar, algunos mexicanos compartieron experiencias similares donde al realizar una fiesta los vecinos llaman a la policía, pero ellos se quedan a disfrutar.

¿Qué opinas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

Podrías ver también: