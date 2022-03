Esta novia dedicó sus votos matrimoniales a su hijastro y el Internet se conmovió con su amor

El día de la celebración de un matrimonio es especial tanto para la pareja, como para sus seres queridos.

Tal es el caso de esta nuevo matrimonio de Minnesota, cuya novia conmovió hasta a su pequeño hijastro con sus votos matrimoniales.

Novia dedicó votos matrimoniales a su hijastro

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2021 en Cambridge, Minnesota, lugar donde Vanessa Lynch, y su esposo, Craig, decidieron darse el ¡sí, acepto!

De acuerdo con las imágenes compartidas en un video publicado por South West News Service (SWNS), el 31 de diciembre de 2021, una agencia de noticias británica, la pareja compartió un momento más que especial.

La reluciente novia decidió dedicar sus votos matrimoniales a su hijastro, Henry, a quien le prometió ser la mejor mamá que podría ser para él.

"Henry, sé que no estaba allí el día que viniste al mundo. No estuve allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras, pero te prometo que estaré allí para muchas más de tus primeras palabras", comenzó la mujer.



Vanessa, de 30 años, no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía a Henry, de 9 años, quien se dejó ver muy conmovido con las palabras de su nueva madrastra.

"Prometo amarte como si fueras mío y, por último, prometo que seré la mejor esposa para tu papá y prometo ser la mejor madrastra que pueda ser para ti", continuó.

El emotivo mensaje fue celebrado por los presentes, y por Craig Lynch, el novio, quien entre lágrimas abrazó fuertemente a su nueva esposa y a su hijo.

La historia de amor de la novia viral

El portal Fox News Digital (2021) reveló que Vanessa, una enfermera de Minnesota, conoció a Craig durante el segundo año de clases en la Universidad Augsburg College.

Años más tarde, se comprometió con Craig en agosto de 2019, sin embargo, sus planes se vieron afectados por la pandemia.

"Henry es una parte tan importante de la vida de Craig y sentí que era necesario que fuera una parte importante de la ceremonia de alguna manera. Había escrito los votos anteriormente, pero no estaba al 100% para hacerlos frente a todos porque no quería que Henry se sintiera incómodo", dijo Vanessa a Fox News Digital.



A pesar de las dudas, la reacción del pequeño Henrry quedó registrada en video y compartida con los usuarios de todo el mundo al hacerse viral el momento.

"Por lo general, no soy una persona emocional, pero cuando comencé a decirle los votos a Henry, me emocioné porque pude ver cuánto significaba para Henry escuchar esas cosas. Él no se lo esperaba en absoluto”, agregó.



Asimismo, compartió que este detalle en su boda, causó que la relación entre ella y su nuevo hijo se fortaleciera aún más.

"Cuando Craig y yo volvimos a ver el video con Henry, los tres nos emocionamos de nuevo. Craig dijo que estaba muy sorprendido y que significaba mucho para él", terminó para el mismo medio.