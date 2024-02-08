Entretenimiento

Indigna video de turista subiendo a pirámide de Teotihuacán en México pese a estar prohibido: “No pasa nada”

La reacción del turista ante el reclamo de los mexicanos provocó indignación en redes sociales, donde se informó que su acto no recibió sanción.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Tremenda polémica desató un turista que escaló una de las pirámides de Teotihuacán pese a estar prohibido provocando indignación entre los mexicanos: el video se hizo viral.

Turista escala pirámide de Teotihuacán pese a estar prohibido

PUBLICIDAD

Los mexicanos sacaron las garras para proteger uno de los monumentos arqueológicos más importantes del país luego de que un hombre violó las restricciones impuestas desde la reapertura de la zona tras la pandemia de coronavirus.

A través de redes sociales se viralizó una grabación en la que se ve a un hombre escalar una de las secciones de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México.

Turista sube pirámide de Teotihuacán pese a estar prohibido e indigna a mexicanos.
Turista sube pirámide de Teotihuacán pese a estar prohibido e indigna a mexicanos.
Imagen Twitter

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


En los poco más de 25 segundos de grabación se observa al hombre cruzar las vallas de seguridad y subir las escaleras, acción que causó indignación entre los presentes.

Mientras el hombre subía, algunos de los presentes, incrédulos y con molestia ante la acción del turista, le pidieron a gritos que se bajara.

“Bájate, bájate”, exigieron los testigos.

Ante el reclamo, el hombre detuvo el paso y comenzó a bajar las escaleras, aunque con una actitud relajada, incluso, al llegar al final salió de las cadenas de seguridad con los brazos extendidos como si esperara una ovación por parte de los presentes.

“Nomás la pandemia, no pasa nada”, expresó a su paso por el resto de los turistas, quienes lo observaban con desaprobación.

¿Por qué está prohibido subir a las pirámides de Teotihuacán?

Ante los hechos no hubo sanción alguna para el turista pues infirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de un comunicado, que cuando la seguridad de la zona llegó al lugar el hombre ya no estaba.

“Como institución queremos señalar que, ante este tipo de acciones, que por fortuna cada vez son menos frecuentes, continuaremos reforzando las labores de difusión para generar conciencia entre los visitantes a las zonas arqueológicas del país, en el sentido de que la restricción de acceso a los monumentos arqueológicos es una medida que se ha tomado para garantizar su protección y conservación”, expresó.


Desde la reapertura al público tras la pandemia de coronavirus la zona arqueológica de Teotihuacán restringió el acceso a las pirámides principalmente para su preservación y seguridad de los visitantes. Las multas por violar las restricciones van de los 500 a los cien mil pesos, según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Relacionados:
Entretenimientomexicanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD