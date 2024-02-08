Indigna video de turista subiendo a pirámide de Teotihuacán en México pese a estar prohibido: “No pasa nada”

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Tremenda polémica desató un turista que escaló una de las pirámides de Teotihuacán pese a estar prohibido provocando indignación entre los mexicanos: el video se hizo viral.

Turista escala pirámide de Teotihuacán pese a estar prohibido

Los mexicanos sacaron las garras para proteger uno de los monumentos arqueológicos más importantes del país luego de que un hombre violó las restricciones impuestas desde la reapertura de la zona tras la pandemia de coronavirus.

A través de redes sociales se viralizó una grabación en la que se ve a un hombre escalar una de las secciones de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México.

Turista sube pirámide de Teotihuacán pese a estar prohibido e indigna a mexicanos. Imagen Twitter



En los poco más de 25 segundos de grabación se observa al hombre cruzar las vallas de seguridad y subir las escaleras, acción que causó indignación entre los presentes.

Mientras el hombre subía, algunos de los presentes, incrédulos y con molestia ante la acción del turista, le pidieron a gritos que se bajara.

“Bájate, bájate”, exigieron los testigos.

Ante el reclamo, el hombre detuvo el paso y comenzó a bajar las escaleras, aunque con una actitud relajada, incluso, al llegar al final salió de las cadenas de seguridad con los brazos extendidos como si esperara una ovación por parte de los presentes.

“Nomás la pandemia, no pasa nada”, expresó a su paso por el resto de los turistas, quienes lo observaban con desaprobación.

¿Por qué está prohibido subir a las pirámides de Teotihuacán?

Ante los hechos no hubo sanción alguna para el turista pues infirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de un comunicado, que cuando la seguridad de la zona llegó al lugar el hombre ya no estaba.

“Como institución queremos señalar que, ante este tipo de acciones, que por fortuna cada vez son menos frecuentes, continuaremos reforzando las labores de difusión para generar conciencia entre los visitantes a las zonas arqueológicas del país, en el sentido de que la restricción de acceso a los monumentos arqueológicos es una medida que se ha tomado para garantizar su protección y conservación”, expresó.