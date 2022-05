¿Le gustas o no le gustas?: las matemáticas lo pueden resolver con una simple regla de 3

Las matemáticas nos ayudan a resolver problemas de la vida diaria y si bien no es del agrado de muchos esta materia, resulta que hasta pueden aplicarse para el amor.

Se podría pensar que es una tarea imposible saber si le gustas a una persona o no; sin embargo, un joven tiktoker demostró todo lo contrario al usar una simple regla para encontrar la respuesta y dársela a todos los internautas. Conoce su historia.

¿Quién es Chacho, el matemático de TikTok?

Chacho es un joven ingeniero industrial y youtuber que se encuentra realizando su maestría.

Su gran conocimiento en matemáticas lo orilló a enseñarlas en TikTok, la plataforma más popular del momento.

Con una gran sonrisa e instrucciones sencillas, comenzó a ganar seguidores por su manera de explicarlas.

Hasta ahora, tiene más de 200 likes en su perfil por sus videos donde ha explicado cómo realizar fracciones algebráicas, ecuaciones de primer grado y hasta factorizar trinomios, los cuales son recurrentes en el álgebra.



Para darle más variedad a su contenido, decidió integrar un poco de humor de vez en cuando y esto fue lo que lo hizo viral hace unos meses.

Chacho explicó con las matemáticas, específicamente con la famosa regla de tres, si le gustas o no a alguien.

¿Le gusto o no le gusto?: así fue su sencillo método

Para encontrar la variable x, el tiktoker tuvo que multiplicar y dividir los factores del pizarrón y, de manera sencilla, comenzó a simplificar para llegar a un resultado poco esperado por los curiosos que vieron el video.

"Con esto estamos indicando estimados amigos que si no te busca definitivamente no le gustas", fue la conclusión a la que llegó.



Para evitar reclamos sobre el resultado, él terminó con una ingeniosa frase que lo evade de toda responsabilidad si es que alguien no estuvo de acuerdo con el final: "Recuerda que no lo digo yo, lo dicen las matemáticas".

Así respondió TikTok a tan simple, pero funcional fórmula

El video ya acumuló más de 20 mil me gusta e igual fue replicado en Twitter donde fue felicitado por su ingenio.

"No le encuentro fallas a tu lógica", "Si tan sólo me hubieran enseñado así matemáticas hubiera sido genial", "Decían que las matemáticas no servían para nada, pero demostraste lo contrario", "¿Cómo que hasta la ciencia me recuerda el rechazo?" o "Videos que te salvan la vida, gracias", son algunos de los comentarios en el material original de TikTok.



Para añadir más diversión al clip, muchos usuarios de la plataforma hicieron dúos mostrandose tristes o sorprendidos por el resultado que obtuvo Chacho.

También sirve para partidos de fútbol

El joven continuó publicando videos sobre trigonometría y, para volver a replicar de nuevo su éxito, utilizó la regla de tres, pero esta vez para demostrar qué sucede cuando el equipo de fútbol Real Madrid gana.



Tras usar la misma fórmula, el profesionista encontró que cuando este equipo tiene la victoria, los barcelonistas (osea los fans) lloran.

Su publicación que realizó a principios de mayo tiene más de un millón de views y fue alabada por sus seguidores y fanáticos de fútbol, quienes le piden que continué haciendo reglas de tres para divertirlos.

"Bro, que buen video, has más de estos por fa", "Es la primera vez que entiendo esto de la regla de tres", "Los cálculos no mienten y sí estoy llorando" o "Este es un claro ejemplo de que la vida son matemáticas" son otras opiniones de Internet.