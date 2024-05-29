Tiktoker regala 6 mil dólares a hombre sin hogar y se los acaba en un día: gastó "en mujeres"
El tiktoker HotSpanish se ha vuelto viral una vez más luego de regalar casi 6 mil dólares (100 mil pesos mexicanos) a un hombre sin hogar, quien se los gastó en un solo día. Te decimos en qué:
El influencer HotSpanish ha generado un gran debate en redes sociales una vez más, esto después de regalar 100 mil pesos a un hombre que vivía bajo un puente.
La historia comenzó cuando el tiktoker, conocido por regalar dinero a cambio de retos como raparse o hacer que parejas de novios se besen con otras personas, decidió ayudar a este hombre sin hogar, que parecía estar afectado por el alcoholismo y la falta de recursos.
Regala 6 mil dólares a hombre sin hogar; causa indignación en qué se los gastó
HotSpanish compartió la historia en TikTok, mostrando cómo él mismo se acercó al hombre y le ofreció no solo dinero, sino también un cambio de imagen y una habitación de hotel para mejorar su situación y que no durmiera en las calles.
Le dio un corte de cabello, un tratamiento facial, una comida nutritiva, ropa nueva y una habitación de hotel para una noche. En el video se puede ver al hombre agradecido e incluso abraza al joven por darle una oportunidad de cambiar su vida.
Sin embargo, apenas un día después, el hombre fue visto nuevamente bajo el mismo puente, sin dinero y aparentemente en estado de ebriedad, además reveló que se gastó el dinero "tomando bueno" y "en mujeres" y que de los 100 mil pesos mexicanos ya solo le quedaban 100 (6 dólares).
El influencer se sintió desilusionado y expresó que modificaría la forma en que regala el dinero. Algunos usuarios respaldaron su decisión, sugiriendo que en lugar de donar dinero a personas sin hogar, sería más útil dirigirse a hospitales o a estudiantes o a gente que de verdad lo necesita y lo usaría para cambiar su vida.
"Hubieras aliviado a alguien batallando en la universidad", "Ayuda a los chavos que están estudiando", "El no va a cambiar porque NO quiere. Punto", "Dale otros 100 mil para la cruda", "Deberías de ayudar a mamás solteras, ellas valoran mucho más", "Fue la persona equivocada", se lee en los comentarios.
¿Tú qué piensas? ¿Debería HotSpanish cambiar su contenido y dejar de regalar dinero?