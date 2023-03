Tiktoker evidencia que tallas de ropa son cada vez más pequeñas: "No estamos engordando"

Con el fin de hacerse escuchar, los usuarios de TikTok usan la plataforma para emitir sus quejas sobre muchos temas en específico, las cuales pueden empatizar con otros usuarios, algo que le pasó a una joven llamada Majo Hernández.

Joven demuestra en video de TikTok cómo la reducción de tallas en la ropa es una realildad

Como muchos, la mexicana usa su cuenta personal para contar un poco de su vida, y el pasado mes de enero decidió compartir algo diferente que en su punto de vista es preocupante, la drástica reducción de tallas en prendas como pantalones de mezclilla.

Dentro de un clip, ella explicó que al visitar una conocida tienda departamental se llevó la sorpresa de que las prendas "cada vez estaban más chiquitas".

Para demostrar que no era broma, Majo reveló que al probarse unos pantalones de la talla que normalmente usaba no le quedaron ni cerraron, por lo cual decidió comprar un número más grande.

Lo impactante llegó cuando la tiktoker hizo un experimento al comparar un pantalón viejo de la marca y el que acaba de adquirir, el cual era una talla más.



Tras poner uno encima del otro encontró una horrible verdad y es que su pantalón nuevo era más pequeño que el viejo, debido a que en los costados era más reducido.

"No me puedes estar haciendo esto, no. Yo no sé ustedes, pero ¿por qué hacen eso? Cada vez están más minis las prendas. No lo puedo creer, estoy muy molesta con esto", reaccionó Majo.

Internet estuvo de acuerdo con su opinón y compartieron sus experiencias

Inmediatamente, su tiktok llamó la atención y además de acumular una gran cantidad de likes, muchas mujeres comentaron que ellas también habían notado un cambio significativo en el tamaño de la ropa.

"Me pasó exactamente en esa tienda, el chico me pregunta saliendo del probador '¿te llevas algo?', yo 'Sí, un trauma... Nada me quedó'", "Yo normalmente soy M y ahora resulta que soy XL o a veces ni esa me queda, solo me queda la S cuando es oversize, las tallas cada vez estan peor", "A mí me pasó y andaba confundida … Sí afecta", "Me da tanto coraje. Siempre que voy a esas tiendas solo hay tallas XS y S. Cuando busco M (qué es mi talla) ¡No me entra la ropa! Es una locura" o "¡Confirmo! Las tallas son irreales", fueron algunas experiencias compartidas.



Si bien se desconoce la causa de la discordancia de tallas entre una marca y otra o una colección y otra, existen muchas teorías, las cuales fueron expuestas dentro del material viral.

"No sé si sea verdad, pero leí un comentario en otro video que creo que andan ahorrando costos, por lo tanto hacen más chica la ropa", "Leí que supuestamente lo hacen porque en España, de donde son las marcas, quieren 'disminuir la obesidad' de las personas", o "Tengo toda la seguridad de que esto es el regreso de la talla doble cero y lo odio".



Así como la queja de Majo, existen muchas más en TikTok donde se abarca la misma problemática sobre el tamaño de la ropa, que cada vez parece estar más reducida y causa inseguridades en la autoestima.

Incluso en muchos de ellos, se ha apuntado que esto solo sucede en las prendas de mujeres, mientras que en las de hombres, las medidas parecen ser las mismas.

¿Tú qué piensas al respecto de esto? no olvides decirnos en los comentarios.

