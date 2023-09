Tiktoker se va a vivir a una isla desierta por 7 días y el resultado se hace viral: casi muere

Crear retos llamativos y originales para el Internet cada vez es más complicado, pues algunos requieren de mucha inversión, tal como el que hizo el tiktoker @yosoyplexx.

Tiktoker pasa una semana en isla desierta solo por 7 días y videos de supervivencia se hacen virales

El español que tiene actualmente 11 millones de seguidores únicamente en la red social de videos cortos, sorprendió a todos al anunciar que documentaría su estadía de 7 días en una isla completamente sola con algunas pertenencias.

Todo comenzó cuando simuló un naufragio y al llegar a la orilla, vio las cosas que había en su maleta como ropa mojada, un cepillo de dientes, repelente de mosquitos, un cargador solar y una cámara de visión nocturna, entre otros.

Al explorar la isla se percató que uno de los retos más grandes era conseguir comida, pues si bien encontró algunos árboles no sabía si resultaría venenoso el fruto.

Plex también se dio cuenta que había una inmensa cantidad de insectos como mosquitos y hormigas que se le pasaron mordiendo y picando su cuerpo durante su estadía, lo cual resultó ser muy incómodo.

@yosoyplexx día 1 sobreviviendo 7 días en una isla 🤠 ♬ Storytelling - Adriel



Para no poner su vida totalmente en riesgo el creador de contenido explicó que todos los días abriría una caja con un objeto de supervivencia diario, el cual lo ayudaría un poco.

El joven obtuvo cosas como una casa de campaña de emergencia, aletas para bucear, latas pequeñas de comida y un filtro para transformar el agua a potable.

Plex tuvo que soportar tormentas constantes, la soledad, la imposibilidad de crear una fogata y la escasez de comida todos los días, lo cual dejó varias heridas en su cuerpo.

Uno de los momentos más tensos fue cuando se encontró con un bote donde estaban algunas personas pescando, pero al querer regresar a la isla nadando casi muere en el intento por la agitación del mar.

Con sus nulas habilidades para cazar peces Plex comió en su mayoría cocos para tener algo en su estómago y aunque hizo trampas improvisadas para conseguir algún pez o cangrejo en el mar, no lo consiguió.



La serie de videos del tiktoker donde narra lo que pasó han acumulado más de 50 millones de vistas y en los comentarios, las personas se mostraron divididas al respecto de su decisión.

Primero estuvieron aquellos que felicitaron al joven por su idea y dar un contenido muy entretenido, pero también estuvieron los que lo criticaron, ya que obtuvo mucha ayuda en la isla de forma indirecta y todo estaba "montado".

"Hasta creen que nadó hasta la orilla JAJA", "Plex: Yéndose en crocs a una isla con insectos venenosos", "¿De verdad le creen? Seguro si sufrió, pero no tanto, estaba fríamente calculado todo", "Ajá, pero ¿cómo tuvo señal para subir los videos?, no me la creo", "Sobreviviendo en un isla con cosas que hay en ella, BUENO CHICOS AQUI TENEMOS UN FILTRO DE AGUA, pues así que fácil", "Literalmente sobrevive gracias a las cajas esas, porque instintos no tiene, no es nada sorprendente" o "Siempre tiene wifi y batería, como que algo anda mal", es lo que comentaron.



El 20 de septiembre Plex publicó la parte número 6 de la serie, por lo que aún le falta una más, donde seguramente mostrará cómo salió de la isla y la reflexión final que tuvo al vivir esta experiencia.



¿Tú crees que sea real o fake? Dinos en los comentarios.

Ve también: