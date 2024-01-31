Tiktoker juega a la ouija por 5 días seguidos y vive experiencias paranormales: “Algo se metió en mí”

La ouija es un objeto utilizado comúnmente para prácticas espiritistas y ocultismo, cuyo propósito es hablar con los espíritus o seres del más allá gracias a su tablero con el alfabeto, ¡y no se puede dejar de lado la gran cantidad de veces que ha sido parte de la trama de una película de terror!

Un joven decidió poner a prueba este artefacto y jugó 5 días seguidos, documentando toda su experiencia en TikTok.

TikToker mexicano se atreve a jugar a la ouija por 5 días seguidos; esto fue lo que ocurrió Imagen TikTok @efrenesquedaa

¿Dónde consiguió la ouija el tiktoker que se hizo viral por jugar varios días?

El tiktoker Efren Esqueda compartió en su perfil de la red social que acudió al mercado de Sonora, ubicado en la Ciudad de México, que es conocido por su venta de artículos de esoterismo, magia y brujería, para comprar la ouija.

Aunque el joven pensó que sería fácil conseguirla, tuvo que preguntar por varios puestos, donde encontró que el artículo vale entre 200 a 500 pesos (11.64 a 29.11 dólares).



Sin conseguir el diseño que deseaba, el joven comenzó a hacer lives donde únicamente se sentó con un cartel para que le donaran dinero para comprar una ouija de mejor calidad, optando por elegir una que encontró en internet.

“Por fin llegó una que me convenció el diseño, precio y material. Varias personas me donaron stickers para comprarla y aquí está en mis manos. Recuerda que una ouija nunca se puede regalar usada, siempre que tiene que ser nueva, y si la compras de tu propia mano tienes que hacer un ritual para activarla”, precisó.

Tiktoker documenta su experiencia con la ouija: Jugó por 5 días consecutivos

Para mostrar que todo era verídico, Efrén realizó una transmisión en vivo para compartir su primer día jugando a la ouija, subiendo un resumen después.

En el clip, el joven descubre que el espíritu que ‘contactó’ se llama Tamara, a quien atribuyó cambiar el volumen de su música, además de que su perrito Milo se acercó muy insistente a ladrarle, un comportamiento que no era usual; además de que vivió sucesos sobrenaturales.



Pero la historia no terminó ahí. Efrén volvió a jugar con la ouija al día siguiente y los eventos extraños continuaron.

“El primer día me costó mucho trabajo que se empezara a mover pero poco a poco se empezó a mover como si fuera mantequilla, les quiero confirmar que no es intencional que uno la mueve a cualquier lado, es como un imán, se va moviendo y tú sólo con los dedos la vas impulsando”, contó.



En el tercer día, Efrén invocó nuevamente a Tamara, quien le dijo que falleció en 1956 en un accidente automovilístico, mientras su perro reaccionó raro y le abrieron la puerta de su casa.

Pero para el cuarto día quiso invocar a Satanás, contactando a Belce, quien entró a su cuerpo y lo hizo actuar de manera extraña. En el video, el joven despierta y con la mirada perdida sale de la habitación, contando que estuvo más de 3 horas sentado en la azotea de su casa sin recordar lo que pasó.



Para finalizar el tema, ya que prometió no volver a jugar, el tiktoker compartió cómo vivió su experiencia, relatando que dejó entrar a Tamara a su sueño para que le contara más información, pero en realidad no recuerda qué le dijo. Además, el joven compartió que ha tenido malestares físicos, además en el último live empezó a actuar muy raro.

“Soy consciente que yo estaba presente en ese momento, y podía ver todo lo que hacía, empezar a respirar extraño, toser, jugar con fuego, pero no eran acciones que voluntariamente hacía, estaba presente en la habitación, pero por voluntad no hice esas cosas.

“Pude atraer una segunda entidad, quería jugar conmigo, llamada Belce, no le pude sacar mucha información, no me la quería dar, sólo deletreaba mi nombre en el tablero y me daba una fecha, la cual según era cuando iba a morir”, precisó.



¿Crees que Efren Esqueda dijo la verdad o todo fue actuado? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.