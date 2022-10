Chica hace creer a su mamá por teléfono que está poseída: reacción de la mujer se hace viral

Las películas de terror muestran un gran abanico de seres malignos que pueden atormentar a las personas, especialmente en la temporada de Halloween.

Por eso, Karin Herrero, locutor y reportero español que trabaja en el medio Los 40, aprovechó estas narrativas paranormales para un día salir a las calles e invitar a los transeúntes a realizar bromas telefónicas con motivo de la ‘spooky season’ (‘temporada de terror’ en español).

Chica hace creer a su mamá que está poseída y la broma se viraliza

El locutor español encontró a la cómplice perfecta para su broma halloweenesca en una jovencita llamada Isabel. Ella llamó a su madre para inventarle que en días pasados jugó a la ouija junto a sus amigos y desde entonces tenía muchas pesadillas.

Para los que no sepan, la ouija es un tablero con las letras del alfabeto y otros signos que se usan en sesiones de espiritismo con el fin de contactar a los espíritus de los muertos. Gracias a un objeto que los entes mueven se señalan letras o números del mensaje para que así los vivos puedan interpretarlo.

Curiosamente, las películas de horror sobre posesiones suelen proyectar que al jugar con la ouija pueden presentarse casos de posesión, así que partiendo de esta idea, la chica hizo creer a su progenitora que un demonio la estaba molestando.

Por ello, Isabel inventó que se encontraba en una iglesia junto a un padre, quien realizaría un supuesto ritual para exorcisarla, cuando en realidad estaba en la calle junto a Karin Herrero. Durante la llamada, el locutor se hizo pasar por un cura y dio diversas indicaciones a la mamá, como conseguir una foto o citar versos en latin. Mientras tanto, la chica se limitaba a emitir extraños ruidos.



El nerviosismo de la madre hizo que errara en diversas tareas durante la broma telefónica y la poca ayuda de su esposo ocasionó que más de un internauta se divirtiera con el video viral.

“El amor de una madre hace que hasta intente hablar en latín”, “Antonio es el mejor ejemplo de literalmente cualquier marido”, “Pobrecita mamá, pero me ha encantado el video”, “Ese Antonio no movió ni un dedo por su hija poseída”, “Si lo hubiera hecho yo, mi mamá me da una sarta de golpes que me reinicia el sistema”, “Mi mamá me sacaría el demonio en una gritada. El demonio se iría asustado”, “Pobrecita, de verdad, que los hijos hacen lo que quieren con nosotros”, “Si soy la madre, le digo que siga con la presencia para que aprenda a lidiar con las consecuencias de sus decisiones” o “Si la gente supiera que la Ouija la vende Hasbro, el de los microornitos, no le tendría tanto miedo”.

