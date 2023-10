'La Veneno' confiesa que su papá "no la acepta" tras verla con vestido de quinceañera y tacones

En pleno 2023 y con tantos influencers de la comunidad LGBTQ+ que han invadido las redes sociales, surgió un nuevo y joven ídolo con miles de seguidores: 'La Veneno', quien, a pesar de su gran popularidad y de ser reconocida ya a sus 15 años, ha conmocionado al mundo del Internet por su primera entrevista en un famoso podcast.

Luis David González llegó a 'Radio Divaza' para hablar sobre sus orígenes y cómo comenzó a ganar fama, además de su reciente participación en una pasarela de quinceañeras, sin embargo, la declaración que causó revuelo en su entrevista con La Divaza y La Jose, fue cuando aseguró que su padre "no la acepta".

¿Qué dijo sobre su padre 'La Veneno'?

La joven tiktoker cuenta con todo el apoyo de su madre, quien la acompaña a todos sus eventos, sin embargo, aseguró que no es lo mismo que sucede con su papá.

"Me tienen que aceptar tal y como soy", comentó al preguntarle qué opinaba su familia sobre lo que hacía y el siguiente cuestionamiento fue en torno a si había tenido problemas: "Sí, con mi papá más bien, pues no me acepta. Mi mamá el día de la pasarela ahí estuvo presente, cómo me vio con tacones y vestidos. No (a mi papá no le gustó eso). No lo he visto, porque cuando llegué de la pasarela me vine para acá para México. No sé (lo que me vaya a decir), tengo que hablar con él".

A pesar de todo, el influencer aseguró que nunca le ha dicho algo "feo" y que aún vive con sus dos padres a su corta edad. Aunque no quiso opinar del todo, uno de sus interlocutores intentó comprender al papá diciendo que puede causarle contrariedad su personalidad por su corta edad, sin embargo también reafirmó que ella tiene que ser ella misma.

En la pasarela que realizó en Jalisco, lució más de 3 vestidos de quinceañera, tacones y se le veía muy feliz rodeada de luces, público y otras niñas de su edad. Después del evento se trasladó a la Ciudad de México donde realizó dicha entrevista.

Varios usuarios de redes sociales aplauden que 'La Veneno' es madura y auténtica, además de que tiene facilidad de palabra, mientras que a otros les preocupa su situación y le piden que siga estudiando.



¿Quién es 'La Veneno'?

Este niño mexicano de 15 años, se ha identificado ya como niña y ha logrado captar la atención del público con su singular estilo de vender dulces en la calle y su llamativa forma de vestir.

Conocido en el mundo digital como 'La Veneno', Luis David González se ha convertido en una sensación de TikTok y ha compartido escenario con algunos de los influencers más populares de la actualidad.

Su historia comenzó cuando un usuario de TikTok, @sharoskyoficial, compartió un video en el que se encontraba el chico ofreciendo cajeta, un dulce típico de San Juan de los Lagos, Jalisco, su ciudad natal. Lo que capturó la atención de los internautas fue su sorprendente forma de expresarse a tan temprana edad.

En el video, 'La Veneno' respondió a las preguntas de la tiktoker (que lo intentaba molestar) con un ingenio que dejó boquiabiertos a millones de espectadores, quienes lo consideran "una diva". Su respuesta cargada de doble sentido y su característica frase final, "¡Y soporten!", se convirtieron en un sello distintivo que lo catapultó a la fama de la noche a la mañana.



Desde entonces, David González se ha convertido en toda una celebridad de Internet y se ha dedicado a la creación de contenido en redes sociales, sin embargo, en múltiples ocasiones ha perdido su cuenta de TikTok debido a las restricciones de la plataforma para menores de edad.