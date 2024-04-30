Tiktoker española queda fascinada con el transporte público de la capital mexicana: algunos no le creen

Gracias a TikTok hemos conocido el testimonio de muchas personas que quedaron encantados con su visita a México, tal y como le ocurrió a esta influencer española, quien se volvió viral al hablar del transporte público.

Eva, también conocida como ‘La Paticu’ @lapatycuvlogs en redes sociales, quedó impresionada con la amplia red de movilidad que ofrece la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. A pesar del caos característico de esta urbe, los habitantes cuentan con diversas opciones de transporte público para desplazarse de un punto a otro.

Influencer española queda ‘maravillada’ con el transporte público de la Ciudad de México

Aunque su video lo compartió en junio de 2022, recientemente cobró relevancia en redes sociales, ya que la mujer española compartió que en su país no hay tantas opciones para trasladarte por la ciudad.

“Hoy vengo a hablarte de una cosa que me ha maravillado, me ha impactado en este país llamado México respecto a mi país natal, España, y son los transportes terrestres”, expresó al inicio de su video.



‘PatiCu’ enumeró las alternativas de movilidad que existen en la Ciudad de México, describiendo al microbús como un “autobús chiquitito” y al camión verde como un “microbús pero más grande”.

Mientras hablaba de las características de cada uno de los transportes, la creadora de contenido también mostró las imágenes, para que sus seguidores supieran de lo que estaba hablando.

“La combi es muy común, es un sinónimo de furgoneta, como se dice en España. Luego tenemos el cablebus, un autóbus hecho transformer, en España se le llamaría teleférico”, expresó.



La joven también mencionó el metrobús, tren ligero, el metro, tren suburbano y las aplicaciones de taxi, donde quedó sorprendida, ya que en su país no operan tantas opciones.

“El servicio de taxis me sorprendió mucho. En España solo tenemos cuatro aplicaciones de taxis”, añadió.



Lo que sorprendió a varios de los internautas fue que también mostrara los mototaxi, los cuales se pueden encontrar en la zona metropolitana o fuera del centro de la ciudad.

Tiktoker española documentó su viaje a México en sus redes sociales. Imagen Instagram @lapaticuvlogs

Internautas reaccionan a Tiktoker que presumió el transporte público en México

Como era de esperarse, Eva recibió cientos de comentarios, la mayoría por parte de los mexicanos, quienes le mencionaron otros medios de transporte, mientras que otros corrigieron los nombres que utilizó.

“Te faltaron las bicicletas y los patines”, “No soy de CDMX, pero sé que el trolebús no es tendencia eco-friendly, es un sistema ya viejísimo”, “Esta española todo le sorprende, el 90% del transporte del que hablas está en la Ciudad de México”, “Y eso que no estuviste en Tabasco, acá te falta conocer el Pochimóvil” y “Hay bicicletas que se pueden rentas de un punto a otro”, fueron algunos de los textos.



¿Qué otro tipo de transporte le faltó mencionar a la tiktoker española?