Hombre capta en video el cráter de un volcán activo y el resultado impacta a TikTok

Existen tiktokers que se dedican a mostrar sus viajes en medio de la naturaleza y todos los maravillosos paisajes que ven en diferentes destinos.

Uno de ellos es Julio Carvajal, quien es un fotógrafo profesional y actualmente radica en Islandia. Con ayuda de su dron, el joven se ha dedicado a grabar impresionantes lugares llenos de montañas y cascadas.

En video, joven graba con un dron la erupción de un volcán y se viraliza en TikTok

Sus videos han logrado impactar a los internautas, quienes jamás imaginaron lo hermoso que podría ser dicho país. No obstante, el material que lo volvió extremadamente viral fue aquel publicado el 14 de julio, donde captó el cráter de un volcán activo haciendo erupción.

Al ver de lejos lo que estaba pasando el creador de contenido de manera instantánea sacó su dron y un visor especial para poder dirigir mejor el aparato.

El resultado final reveló que la erupción provocó que emergiera un río de lava ardiente, el cual tenía varios kilómetros de longitud y colores vibrantes como naranja y rojo.



Lo más extraordinario fue cuando enfocó el cráter y reveló que aún seguía emanando lava, lo cual no es muy común de documentar. Sus imágenes ya le dieron la vuelta al mundo y en TikTok hasta ahora tiene 7.6 millones de vistas su acercamiento al volcán.

"Tiene que estar en el top 100 de vídeos grabados con un drone", "Jamás me pregunte cómo se vería un volcán haciendo erupción, pero gracias a ti ya lo sé, es fenomenal", "Que espectáculo gracias por ese video", "No somos conscientes de que estos volcanes son el aliviadero de la tierra para regular el calor, qué privilegiado de verlo" o "Qué maravilla de video, aunque me imaginé la batalla entre Anakin y Obi Wan en el episodio III de 'Star Wars' jaja fueron algunas de las opiniones que se encontraban en la sección de comentarios.



Algunos internautas señalaron que el clip podría ser falso debido a que el calor tendría que haber derretido el dron, pero Julio no les tomó mucha importancia porque cuenta con una alta experiencia para manejar drones.

En un segundo video de TikTok, el creador de contenido se grabó contemplando la erupción a una distancia segura y expresando que se "sentía en una película" al ver tan majestuoso espectáculo natural.

Por último, sus seguidores le pidieron que compartiera un detrás de cámaras para saber cómo se preparaba para grabar el cráter y mostrar el aspecto del dron una vez que regresó a sus manos, lo cual aceptó con gusto.



Si eres un gran fanático de ver paisajes naturales no dudes en seguir la cuenta de Julio en TikTok (@jcarvaja17), seguramente su trabajo te dejará más que encantado.

