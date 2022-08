Someten a su perrita a ritual para "quitarle el mal de ojo": video causa polémica en redes

Existen muchas celebridades caninas en TikTok, las cuales se hacen virales gracias a sus dueños, quienes comparten su día a día, desde los momentos buenos hasta los más tristes. Y una chihuahua que radica en México llamada Kyra, y que cuenta con 690 mil seguidores gracias a sus lindos videos, es la protagonista de esta historia.





Perrita se hace viral en TikTok porque sus dueños le hicieron una limpia

El animalito de 2 años, que muestra sus aventuras en TikTok, ganó más popularidad después de que en su cuenta @kyra.te03, se publicara un video en el que están haciéndole una 'limpia' (una especie de ritual de sanación) después de haber sufrido un supuesto 'mal de ojo', que según la creencia popular, es un daño que surge después de recibir una mirada de envidia.

De acuerdo a la publicación, todo empezó cuando Kyra fue a dar un paseo a un lugar público, y después sus dueños comenzaron a notarla extraña.

"No van a creer lo que me pasó, fui a la plaza con mi familia y toda la gente me veía. Me pasaron albahaca y un huevo porque al día siguiente no quería comer y andaba rara. A lo mejor me habían hecho 'mal de ojo'", fue parte de la narración que se puede escuchar en el video.



Kyra fue sometida a una limpia, el cual es un ritual muy conocido en México que presuntamente sirve para purificar, sanar, deshacer maleficios y por supuesto el 'mal de ojo'.

Para dicha actividad, se utilizan diversas herramientas y, en el caso de la perrita, sus dueños usaron albahaca, la cual fue puesta sobre su cabeza.

También frotaron un huevo sobre todo su cuerpo para absorber todas las malas vibras y además, le colocaron un cuarzo color morado en su collar con el mismo fin.



Posteriormente se narra que la limpia surtió efecto debido a que Kyra volvió a comportarse como antes y, después de una larga siesta, comió sus alimentos de forma normal.

El video de un minuto fue visto por más de 7 millones de personas y recibió más de un millón de likes.

La opiniones del video estuvieron dividas entre los usuarios de la red social

Los internautas mencionaron lo linda que era la perrita y algunos también compartieron otros remedios para evitar que a sus mascotas les de el 'mal de ojo'.



Otros, por su parte, vieron la limpia como una mala práctica, pues expresaron que el 'mal de ojo' no existe, y lo mejor era llevar al can al veterinario porque podría tratarse de un problema de salud.

"Muy bonito el video, pero me preocupa que la gente crea que un perro pueda tener 'mal de ojo', eso no es real. Quizá tenía otra cosa", "No lo llevan al veterinario, pero sí le hacen una limpia... No entiendo", "Esto no es lo mejor para los perritos, llevarlos al veterinario es lo primero que se debe hacer, no limpias que no sirven", fueron algunas posturas de los internautas.