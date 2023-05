Mujer regala bote con monedas a su hijo para que pague su boda: la cantidad impactó a Internet

Para muchas personas el día de su boda llega a ser uno de los más importantes de su vida, pero esas fiestas (al igual que las de XV años) requieren mucho tiempo de planeación en implican un gran gasto al bolsillo de los novios, por ello es normal que sus familias los apoyen para pagar los gastos del evento.

Como ejemplo de lo anterior, en los últimos días se hizo viral en TikTok la historia de una joven, quien está próxima a casarse con su novio y recibió por parte de su suegra un inusual regalo para que puedan acompletar los gastos de la boda: un bote lleno de monedas.

Mujer regala bote lleno de monedas a su hijo para su boda: ¿cuánto dinero era?

Fue la usuaria @paugargom quien compartió el video que ya suma más de 44 mil likes y cientos de comentarios, en el que explica que su suegra le regaló un bote lleno de monedas de 10 pesos mexicanos (0.60 dólares), pero para su gran sorpresa, la suma final resultó mucho más grande de lo que parecía ser a simple vista.

"Mi suegra nos dio este bote lleno de monedas para ayudarnos a pagar la boda. ¡Fueron 23, 840 pesos! (más de mil 350 dólares)", se lee en la descripción del video.



Rápidamente la sección de comentarios se llenó de personas felicitando a la pareja por su próxima boda, así como reconociendo el gran gesto que tuvo la señora con su hijo y su futura nuera, pues según los internautas, no cualquiera cuenta con ese tipo de apoyo para realizar una fiesta importante.

"Qué linda sugra. No importa cuánto sea, lo importante es que pensó en ustedes", "Mi suegra no me ayudaría en nada, qué genial tu suegra", "Yo también quiero una suegra como la tuya", "Jajaja como si esas cosas pasaran", se lee en los comentarios.



También hubo quienes aprovecharon el video para compartir experiencias similares y hasta sugirieron a los novios cómo podían gastar el dinero para sacarle mejor provecho en vez de una fiesta.

"Yo estoy ahorrando todos los días 100 pesos para acompletar lo de un terreno", "Mi mamá hizo lo mismo para los XV años de mi hija", "Dénle un mejor uso e inviertanlo o compren muebles para la casa, 0 para los gorrones", expresaron los usuarios.