Novias descubren que podrían ser hermanas y hacen prueba de ADN: su historia impacta en redes

Hacer videos en pareja en TikTok es el pasatiempo de miles de enamorados. Así era la vida de Carley Gonschior y Mercedes Stewart, un par de novias originarias de Toronto, Canadá, quienes poco a poco comenzaron a destacar en la red social.

Novias sospechan que podrían ser hermanas después de dos años de relación: se viralizan en TikTok

Juntas realizaban parodias y demostraban su orgullo al pertenecer a la comunidad LGBTQ+; sin embargo eso cambió cuando, de manera inesperada, se enteraron que podrían ser familia, específicamente medias hermanas.

Si bien, llevan una relación amorosa de dos años, descubrieron que las madres de ambas tuvieron relaciones sexuales con el mismo hombre, y para procesarlo, compartieron la historia en su cuenta de TikTok @carleyandmercedes.

"Cuando te enteras después de dos años de noviazgo que tus mamás se acostaron con el mismo chico", se lee en un video de su cuenta.



Con más de 13 millones de vistas, su clip se volvió tendencia, e incluso fue noticia a nivel nacional. Los usuarios de la red social reaccionaron de diversas maneras en los comentarios.



Carley y Mercedes preguntaron en la red social: "Si somos realmente parientes, ¿está mal que sigamos juntas?" Y así respondieron sus seguidores.

"Ustedes están bien, no escuchen lo que dice la gente, es su elección", "No creo que esté mal, finalmente no tendrán hijos biológicos", " No es malo, siempre que sean felices", "Claro que es malo, no sé cómo podrías estar con alguien que sabes que es tu familia", "Pues quizá si no lo hubieran hecho público sería más fácil, en caso de que sean hermanas" o "Por supuesto que no, qué horror", son algunas opiniones de los usuarios.



Otros más señalaron que ambas se parecen bastante y que sí podrían ser hermanas.

Carley y Mercedes se sometieron a una prueba de ADN

Para disipar las dudas, las tiktokers comentaron que se harían un análisis gracias al apoyo de todos sus seguidores.

La pareja mostró todo el proceso para averiguar la verdad de su posible parentezco, y compraron dos pruebas de ADN, las cuales consistían en llenar un tubo con saliva, envolverlas y llevarlas a un laboratorio para que fueran analizadas.

"Para todos aquellos que están al filo del sillón, aquí hay una actualización para ustedes. Los resultados deberían llegar entre el 26 de julio y el 9 de agosto", fue lo que declararon en un Tiktik publicado a principios de julio.



Ante la espera, Carley y Mercedes continuaron subiendo contenido de manera habitual. Regresaron a hacer videos y en ocasiones, bromeaban sobre su actual situación de incertidumbre.

Compartieron el resultado de la prueba de ADN en redes sociales

El 29 de julio, las mujeres publicaron un TikTok que mostraba el resultado de la prueba, el cual les había llegado a su correo. El video suma más de un millón de vistas.

"Carley y yo recibimos un correo esta mañana con los resultados. No los hemos abierto, dijimos que los abriríamos por primera vez frente a la cámara, así que es lo que vamos a hacer", fueron las palabras con las que iniciaron su video.



Al final, las creadoras de contenido abrieron el resultado al mismo tiempo y esclarecieron que no eran medias hermanas, pues tenían un cero por ciento de compatibilidad en el ADN.

Con una gran sonrisa ambas se sintieron aliviadas y se dieron un gran abrazo que marcó el fin de la incertidumbre que llevaban meses enfrentando.



Los usuarios de TikTok no dudaron en felicitarlas por el hecho de que podrán continuar su noviazgo sin culpas. ¿Ya conocías su sorprendente historia? Dinos en los comentarios.

"Me siento muy feliz por ambas, apuesto a que esto les quita un gran peso de encima", "Es increíble, no creí que resultara así, pero me alegra, yo sí creí que eran hermanas", "Nunca me había interesado tanto por los resultados de ADN de alguien ¡Enhorabuena!" o "Sinceramente, estoy tan sorprendida pensé que eran familiares, pero me alegro de que no lo sean, felicidades", fue cómo los internautas expresaron su alegría por las jóvenes.