Captan a supuesta hada volando y video causa impacto en redes: usuarios de TikTok debaten si es real o no

"Es un insecto que parece hada , se llaman tipulas y son super comunes", "Esas se llaman tipulas, son inofensivas, muy comunes en la época de primavera-verano", "Todos dicen tipula pero yo pensé que era un zancudo", "Parece libélula", "Siento que es una tipula, lo raro es que tiene antenas", "Una de dos es una tipula o el otro insecto que muchos dicen que es una hada", "Eso no es un hada pero es un tupula qie es como un mosquito pero grande" o "Un insecto y punto, no existen las hadas", resultaron ser otros puntos de vista.