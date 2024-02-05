Captan a supuesta hada volando y video causa impacto en redes: usuarios de TikTok debaten si es real o no
Las hadas son seres que viven en la literatura; sin embargo, una mujer aseguró ver una y hasta grabarla en pleno vuelo.
TikTok no solo alberga de videos que provocan risas incontrolables, también existen algunos donde las personas logran capturar supuestas criaturas o seres paranormales, tal como en el siguiente caso.
Video de TikTok asegura mostrar a una hada volando
Todo inició cuando la usuaria @gabrielagonzale310 publicó un clip el pasado 23 de enero, en el que muestra una evidencia de una supuesta hada. Al parecer, esto pasó en la noche cuando al observar una lámpara de cerca vio volar algo extraño sobre ella y decidió sacar su celular.
"POV: Las hadas no existen. Hada: ¿Perdón yo que soy?" es el texto que acompañó el material.
Mientras grababa con la mano derecha, con la izquierda sostuvo un matamoscas con el cual golpeó la lámpara para que la "hada" se mostrara ante ella. Fue así que por algunos segundos voló cerca de la luz y se pudo ver una especie de figura humana miniatura con alas y antenas moverse rápidamente antes.
Si bien no se explica en dónde ocurrió esto, se especula que tuvo lugar en algún país de América Latina, debido a que en la grabación se escucha la radio en español.
El video de la supuesta hada tuvo opiniones divididas
El clip de apenas 37 segundos se hizo viral de inmediato con 14 millones de vistas y alrededor de 800 mil me gusta en pocos días. Los usuarios no tardaron de reaccionar ante las imágenes de la supuesta hada con terror, pues los convenció de que estos seres, son reales y no un espíritu que solo vive en las películas, la imaginación y los libros.
"Me dio un gran susto, el mundo esconde tantos misterios", "¿Qué es eso? me da miedo", "Al pausar el vídeo, realmente se ve como una hada", "Ok ya creo en las hadas", "OMG jamás había visto algo así", "No manches hasta las manititas se alcanzan a distinguir en una parte", "Veo una y me muero", "No lo creí posible, hasta me dio escalofríos", o "Imagínense que te salude, ay no", es lo que expresaron.
Otros negaron con firmeza que se tratara de una hada y apuntaron que la del video era una tipula, el cual es un insecto que tiene un cuerpo y patas largas, como si se tratara de un mosquito gigante.
"Es un insecto que parece hada , se llaman tipulas y son super comunes", "Esas se llaman tipulas, son inofensivas, muy comunes en la época de primavera-verano", "Todos dicen tipula pero yo pensé que era un zancudo", "Parece libélula", "Siento que es una tipula, lo raro es que tiene antenas", "Una de dos es una tipula o el otro insecto que muchos dicen que es una hada", "Eso no es un hada pero es un tupula qie es como un mosquito pero grande" o "Un insecto y punto, no existen las hadas", resultaron ser otros puntos de vista.
@gabrielagonzale310
Me visitó un hada 🧚♀️ #hada #tinkerbell #viralvideo #tiktok♬ sonido original - Gabriela Gonzalez So
¿Crees que el video es la prueba de que existen las hadas o solo fue una confusión? Dinos en los comentarios.