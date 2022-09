Mexicana descubre que su mamá es amiga de los padres de Dua Lipa y hasta la invitaron a cenar

Dua Lipa se volvió una de las cantantes más populares de los últimos años. Su fama es tal, que además de cautivar a sus fans con sus canciones, la artista también debutó como modelo entre las pasarelas más cotizadas.

Muy pocas personas podrían decir que son amigas de esta estrella y quien quizá lo logró de cierta manera, fue una joven mexicana que causó furor en TikTok.

TikTok se hace viral al mostrar que una mujer es amiga de los padres de Dua Lipa

Resulta que la usuaria de TikTok @tiktokdetiny descubrió que su madre tiene una conexión muy cercana con Dua Lipa, específicamente mediante sus padres, pues aparentemente es amiga de ellos.

Así lo compartió en un video de pocos segundos (publicado el mes de julio), en el que grabó su cara de total sorpresa al enterarse de las influyentes amistades de su mamá, mientras le preguntaba más detalles sobre cómo logró tener un contacto cercano con ellos.

"Me muero. Se escucha en el radio que va a venir Dua Lipa. Mi mamá '¿Cuándo viene Dua Lipa a México?'. Yo: 'No sé, ¿por?', y me dice 'Porque conocí a sus papás en una cena en Los Ángeles y me dijeron que fuéramos a cenar cuando viniera a México'", fue el texto que acompañó el clip.



Para corroborárlo, la joven enfocó el teléfono de su madre y se alcanza a ver que dentro tiene guardado el contacto de Dukagjin Lipa, el padre de la cantante.



En repetidas ocasiones ella le pregunta si era broma y su madre le contesta que no, lo cual hace que sea aún más inaudito.

Usuarios de TikTok reaccionaron con bromas a mujer amiga de los papás de Dua Lipa

El tiktok ya suma más de 500 mil vistas y 95 mil likes, pero lo más sorprendente fue la sección de comentarios, ya que muchos a manera de broma comenzaron a decir que la joven era su amiga desde hace mucho tiempo.

"Hola, íbamos en la secundaria, ¿cómo has estado?, ¿no me quieres invitar?", "Amiga, años sin vernos", "¿A dónde vamos a ir a cenar 'bff' [mejor amiga]?, "¡Amiga! No puedo creer que te encontré después de tantos años", "Hola, mejor amiga de toda la vida, ¿a qué hora es la cena?", bromearon los usuarios intentando ser invitados a la dichosa cena.



Otros tantos comentaron que sentían envidia porque sus oportunidades de ver a Dua Lipa son más altas que las del resto de los fans.

"Ay, yo quiero que tu mamá sea mi mamá. Envidia de la buena", "Celos de tu situación, yo haría todo lo posible para que esa cena sea una realidad", "No puedo creerlo, si es real te envidio hermana" y "Sácale todo el provecho, yo en tu lugar lo haría", se lee en los comentarios.



Aunque muchos usuarios de la red social le preguntaron a @tiktokdetiny si la cena se había concretado ahora que Dua Lipa se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos, ella no ha respondido, por lo cual aún es un misterio si ella y su mamá pudieron encontrarse con los padres de la intérprete de 'Levitating'.