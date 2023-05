¿Fruta adulterada? Vendedora echa endulzante a sandía y causa polémica: "Nos quiere engordar"

En tikTok podemos encontrar historias de todo tipo, desde las más divertidas ( como la historia de la gallina que necesita usar zapatos para caminar) , hasta las más polémicas, como la que ha dado de qué hablar durante los últimos días.

Y es que una vendedora de frutas de un tianguis (un mercado ambulante) en México fue captada mientras echaba endulzante a la fruta e Internet no termina de entender por qué. Te contamos de qué se trata:

Vendedora es captada echando endulzante a la fruta: video causa polémica

Fue la usuaria @lagueradetianguis quien compartió el video en su cuenta de TikTok, que si bien solo dura unos cuántos segundos, se puede ver a la vendedora abrir un sobre de endulzante artificial y capta justo el momento en que se lo echa a una rebanda de sandía que regala como "prueba" para que compren sus frutas.



Claro que todo lo que hace la vendedora ocurre a escondidas de los transeúntes, pues la captaron desde la parte trasera de su puesto mientras ella se escondía.

Rápidamente los usuarios comenzaron a especular sobre el verdadero motivo de endulzar la fruta, y es que si bien a unos les parece un simple truco de marketing para que las pruebas convenzan a los clientes de comprar, para otros resultó incluso preocupante y acusaron a la mujer de "adulterar" la fruta, expresando incluso que podría representar riesgos para la salud de sus consumidores, quienes no esperan ingerir productos artificiales cuando compran productos supuestamente naturales.

"“Solo faltaba la fruta adulterada con azúcar”, “Yo creyendo que se iba a rascar la axila o algo así”, “Lo que siempre me ha sorprendido es la gente que se come la fruta que dan en el tianguis”, “Pensé que la iba a esparcir con el dedo”, “Con razón no bajo de peso”, “Confirmo, una vez vi que le ponían Tang”, "Eso lo hacen desde hace años, ¿no sabían?", "Solo le ponen a las pruebas que te dan", "Es para que brille", "Por eso no compro fruta partida" y "Ese truco es viejo", se lee en los comentarios.



La polémica del video fue tal, que rápidamente se hizo viral sumando miles de reacciones en la red social, pero queremos saber qué es lo que piensas al respecto. Déjanos saber en los comentarios si ya habías visto algo similar en algún mercado.