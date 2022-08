Exploradores creen haber encontrado "la puerta del infierno": videos causan polémica en TikTok

Cada día nacen nuevos videos virales en TikTok sobre diversos temas, ya sea de comedia, tutoriales o animales; no obstante, el pasado 30 de julio, la plataforma comenzó un debate sobre una serie de clips aterradores, donde se dice que algunos hombres se encontraron algo insólito en el interior de una cueva subterránea.

¿Qué es "la puerta del infierno" y por qué se volvió viral en TikTok?

Es importante resaltar que esta puerta ha permanecido como un mito desde hace siglos y se caracteriza por, supuestamente, dar un acceso al inframundo desde la Tierra. Durante muchos años, varias culturas han hablado sobre dicha creencia, pero jamás se han encontrado evidencias contundentes que prueben su existencia o ubicación.

Tres videos que causaron furor en TikTok muestra a un grupo de exploradores expertos, quienes dicen haber dado con la mítica entrada al infierno.

El usuario de la red social @lnieto19, fue quien compartió este material que consta de tres videos, los cuáles acumulan más de 27 millones de vistas y más de 3 millones de likes en conjunto.

En los clips se puede ver a algunos hombres dentro de una especie de cueva subterránea, quienes se muestran sorprendidos al estar al borde de un abismo, el cual dicen que podría tener aproximadamente 300 metros de profundidad, esto según sus cálculos tras arrojar una enorme piedra.



Decididos, se embarcan en la aventura para llegar hasta el fondo con precaución y, al hacerlo, todos ellos comienzan a explorar el lugar entrando en gritas estrechas llenas de rocas apliladas que le provocarían claustrofobia a cualquiera.

Los misteriosos videos de TikTok no específican cuándo se grabó el material original o cuál es su origen; sin embargo, ya generaron la curiosidad de millones de personas.

Los internautas comentaron sobre "la puerta del infierno" en TikTok

Algunos internautas mostraron su decepción al no lograr ver algo parecido a una puerta del infierno, solo a personas explorando una cueva sin el afán de encontrar algo en especial.

"No vi nada y siento que perdí el tiempo viendo esto", "El título no es real, solo le pusieron así para generar vistas", "No vi la puerta, pero sí me dio claustrofobia", o "Qué valor para entrar ahí" son algunas de las opiniones.



Por otro lado, también hubo quienes lo tomaron con humor y respondieron sobre cómo se sentía el diablo al

ver a los hombres llegar a las puertas del infierno.

"El diablo: Ay, están lloviendo piedras", "El diablo abajo: Ora quién está aventando piedras", "Ya me descalabraron a Lucifer", "Nadie... Yo esperando a que el diablo o un demonio grite por el piedrazo", son algunos de los mensajes de los usuarios.



De lo que no cabe duda, es que esta serie de clips han despertado la curiosidad entre los internautas, quienes ahora buscan más información con respecto al tema, volviendo tendencia el término "puerta del infierno" en TikTok.