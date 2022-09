Perrito vuelve a casa tras 22 días hospitalizado: lo despiden con aplausos y conmueve en redes

Muchos usuarios de TikTok han publicado videos de sus mascotas y sus peculiares maneras de comportarse; sin embargo, el siguiente perrito se llevó el cariño de todos por ser un sobreviviente.





Video de TikTok se hace viral por mostrar a perro saliendo de una clínica

La creadora de contenido llamada @sakurako_etsucos en TikTok, se hizo viral después de compartir que su can pasó casi un mes en una clínica veterinaria, y su salida fue una de las más épicas jamas vistas en Internet.

De acuerdo a un video publicado en su cuenta el pasado 11 de septiembre, su perrito pasó 22 días internado en aquel lugar por razones de salud, y al retirarse todos los empleados del lugar se aglomeraron en la entrada principal para aplaudirle por su triunfo tras salir de cuidados intensivos.

"Nuestro Jota, después de 22 días hospitalizado, al fin se pudo ir de alta con su familia", fue el título del video.



Aunque no se revelaron las razones de sus hospitalización, el animal salió caminando orgulloso en medio de una ola de aplausos y, como acompañamiento, se ondeó la bandera de Chile.

El pequeño animalito de avanzada edad portaba un suéter que enamoró a los internautas, y no dudó en dirigirse a los brazos de sus dueños tras recibir la ovación.

En el video se captó el momento en que comenzó a mover su cola en señal de felicidad, y el hombre que le dio la bienvenida no dudó en saludarlo y apapacharlo luego de estar lejos de él por varias semanas.

Internet reaccionó con mucho amor al video del perrito enfermo

El tiktok alcanzó casí un millón de vistas, y en la sección de comentarios, los usuarios revelaron lo conmovidos que quedaron tras ver la escena.

"Qué lindo sentí al ver como lo festejan", "Eso es amor hacia los peluditos", "Te quiero mucho perrito que se reune con su familia después de estar hospitalizado", "De lo más lindo que he visto hoy", "Eso es amor del bueno" o "Jamás vi cosa tan bonita", fue como se expresaron algunos internautas.



Incluso, algunos confesaron que ver este video hizo que brotaran lágrimas de sus ojos.

"Espero no ser la única que lloró con esto", "Ay no puedo, lloré por ver esto", "Debo de dejar de ver estos videos nada más me hacen llorar de la nada", Díganme quién más lloró con esto", "Solté la lagrimita" o "Quien no lloró no tiene corazón", son algunas de las opiniones que se pueden leer en el tiktok.



Hasta el momento la autora del video no ha comentado por qué el perrito fue internado, pero el consuelo de Internet es saber que está bien y a lado de las personas que lo aman.

A continuación pudes ver el video completo de TikTok: