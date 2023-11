Perrito le ayuda a niño a sacarse el diente de leche y TikTok no para de reír: video se viraliza

Los niños que se crían junto a perros logran desarrollar empatía con los animales y crean un lazo único, tanto así que incluso los peluditos son capaces de ayudarlos en los momentos más cruciales, tal como en el siguiente caso.

En video, extraen diente de leche de un niño con ayuda de un perro y el final lo hace viral

Es bien conocido que a los niños a cierta edad se les comienzan a caer sus dientes de leche para dar paso a sus dientes permanentes y existen diversos métodos que se hicieron populares para extraerlos, como amarrarlos a diversos objetos para que puedan salir fácilmente. Por ejemplo, atar al extremo de un hilo el diente y en el otro la manija de una puerta, para que al cerrarla pueda jalar el incisivo flojo.

Pues resulta que unos papás tuvieron la extraña idea de sacar el diente de su hijo con ayuda del perro. Para ello, usaron una delgada cuerda la cual ataron al cuerpo del can y en el otro extremo el diente del menor.

Esto fue grabado por la usuaria @chinagermy, quien no dudó en dejar este momento como recuerdo, el cual tuvo un final más que impactante.

Resulta que después de hacer los preparativos para retirar el molar, el pequeño se mostró nervioso por lo que estaba a punto de pasar y sin previo aviso, los papás llamaron al perrito,quien salió disparado y logró quitarle el diente de leche de la boca, cosa que el niño no esperaba.

@chinagermy Tambien le queda este audio 🤣🤣🤣🤣🤣 Stanley & Thiago 🐕👦🏻 el duo dinamico ♬ sonido original - natyta



Al darse cuenta de que el plan había funcionado, el menor de edad llevó sus manos a su boca y se mostró preocupado, pero en realidad no sufrió daño alguno.

Usuarios hicieron bromas respecto a la efectividad del método para extraer el diente

El clip fue publicado en TikTok el pasado 17 de octubre logrando hacerse viral con más de 40 millones de vistas después de que acompañaron el video con el famoso audio "a lo que yo vine fue a esto", el cual pertenece a la telenovela mexicana de 2017 'Despertar Contigo', específicamente donde una mujer le da una cachetada a otra.

En los comentarios, los usuarios aseguraron que el audio hizo más divertida la extracción del diente e hicieron bromas al respecto.

"El pobre perro dijo 'aquí me las paga'", "JAJAJAJ el niño agarrándolo para que no le jalaran el diente", "Firulais como dentista 10/10", "Ir al dentista: no, dejar que el perro saque el diente: sí", "Podrán cuestionar mis métodos, pero no los resultados", "Hasta a mi me dolió", "Las puertas quedaron atrás jaja", "Pobre, a mi me lo hicieron con la puerta", "Se quedó en proceso de Windows el niño después de un ratito ya reacciona" y "EL FIRULAIS: cliente satisfecho", es lo que expresaron al respecto.



Incluso muchos internautas le pidieron a la joven que volviera a publicar el mismo video, pero ahora con el audio de 'Mi primera chamba' y para complacerlos así lo hizo, cosa que encantó a todos.



Al final se esclareció que el inusual método para sacar el diente sí funcionó, pues salió volando y tuvieron que buscarlo en el piso después de que lo sacaron de la boca del niño.

¿Tú qué piensas al respecto de esta video? Dinos en los comentarios.

