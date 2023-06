Perrita le “roba" bebés a gatita: los trata como suyos y no quiere dejar de cuidarlos

Perrita le robó sus crías a una gatita: dueña grabó todo en video de TikTok

Quien hizo algo similar fue una perrita salchicha llamada Bella después de que su mejor amiga felina Alaska, diera a luz a tres pequeños bebés.

Si bien ellas han mantenido una estrecha relación desde que se conocieron la dueña de ambas, Martha Viramontes, se percató de algo inusual cuando la gata se volvió mamá y es que la peludita comenzó a cuidar a los pequeños, tanto que se auto proclamó su nueva mamá.





Así lo dio a conocer mediante un video de TikTok el pasado 15 de mayo en su cuenta @marthaviramontes0, donde evidenció cómo Bella "robó" a los bebés al acurrucarse con ellos en una camita y tratar de amamantarlos, mientras su verdadera madre la observaba con enojo porque le quitaron su lugar.



"No son tus hijos, son de Alaska. Bella quítate no son tuyos", es lo que comentó la autora del clip entre risas.



A pesar de los regaños que recibió de su dueña la perrita Bella no mostró intenciones de levantarse y en su lugar, comenzó a asear a los gatitos con su lengua, justo como lo haría cualquier mamá.



Dicho material obtuvo 6.6 millones de vistas en menos de un mes por ser tan tierno y los internautas no tardaron en reaccionar haciendo comentarios graciosos sobre este escenario más que inusual.

"Alaska: tranquila mi ciela, no me precisa que me los devuelvas, tomate tu tiempo", "Alaska:no te preocupes mana, quédatelos el tiempo que gustes", "Bella:trae acá a los niños te voy a enseñar cómo se cuida un bebé", "Alaska: Bella te encargo a los nenes regreso cuando ya estén grandes, bye" o "La perrita ladrona entró en acción", fueron algunos de ellos.



Otros más, llegaron a la conclusión que si bien Bella no es la mamá, la bautizaron como la nueva "tía" de las crías y merece ser perdonada por quitarle los bebés a su amiga felina.

"Hermosa tía", "Sin esperarlo los gatitos tienen una tía excepcional", "No es la mamá, pero se volvió la tía", "Ay que bonita déjela que se de el gusto de ayudar con los sobrinos", "La mejor tía perruna del mundo", "No es su mamá, pero sí su tía" y "Bella muy en su papel de "pero soy la tía, no la mamá"".



Si bien la minina Alaska se mostró descontenta por la intromisión de Bella en su maternidad, hace unos días Martha Viramontes posteó un segundo video donde confirmó que ahora tanto su gata como su perrita, comparten los cuidados de los bebés, por lo cual no hay resentimientos por el "pequeño robo".



La amistad de estas dos mascotas le hicieron ganar 40 mil seguidores a la creadora de contenido, quien recibe diariamente peticiones para que muestre más videos de la amistad entre Alaska y Bella.

