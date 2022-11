Fan de los BSB pone canciones para que su hija los ame también: reacción se viraliza en TikTok

Los videos de personas cantando con voces prodigiosas siempre sorprenden a las redes. Si bien muchos no tienen un don para esto, aún así lo hacen por el simple hecho de divertirse y compartirlo en TikTok.

Papá se graba cantando a los BSB y su hija se molesta, el TikTok se viralizó

Quien divirtió a los internautas haciéndolo fue Milo Álvarez, un latino que se grababa con frecuencia entonando sus canciones favoritas. Al momento de poner play a los Backstreet Boys, comenzó a cantar a todo pulmón, pero lo curioso es que no todos disfrutaban de la melodía, pues su hija adolescente parecía molesta al escucharlos.

Su primer clip publicado el 10 de noviembre titulado "En qué momento pasamos a ser los rucos con una adolescente emperrada atrás", llegó a más de 850 mil personas y mostró a Milo reproduciendo el éxito de la boy band 'I Want It That Way', el cual entonó con alegría mientras al fondo, se encontraba su hija apartando la mirada en señal de enojo.

Éste provocó diversos comentarios, especialmente aquellas personas mayores que se identificaron con el tiktoker, pues comentaron que sus hijos también tienen una actitud similar y exclaman que los Backstreet Boys es música de "señores".

"La historia de mi vida mi hijo me dice 'los señores esos que escuchas'. LOS SEÑORES", "Esa canción es de cuando la adolescente emperrada era yo. ¿Qué paso?", "La mía lleva sus audífonos para no escucharme cantar mis canciones de señores según", o "Yo tengo tres hijos con esa actitud de enojados siempre, aunque no esté escuchando mu música a todo volumen", fueron algunos puntos de vista.



Esto le dio una idea a Milo y fue documentar siempre que estuviera escuchando a los Backstreet Boys para ver la reacción de su hija y tratar de que los ame igual que él.

El tiktoker

trata de ponerle las canciones clásicas para que le guste la boy band

Lo divertido de sus videos es que tanto él como su esposa e hijo más pequeño, sí corean juntos los éxitos clásicos de la banda originaria de Florida como 'Shape of My Heart', 'Everybody','As Long as You Love Me", 'The Call', entre otras más.

Aunque el hombre originario de Guatemala comparte estos videos por simple diversión, también ha sido atacado y lo han llamado un "mal padre" porque supuestamente con estos materiales se queja de tener una hija adolescente, a lo cual respondió.

"Bájenle a su intensidad, es un tiktok. Yo no me estoy quejando de mis hijos públicamente. ¿Qué clase de papá sería si así fuera? Tengo la bendición de ser papá joven, por lo que recuerdo mi adolescencia y antes a mí también me daba pena todo, ahora ya no. No se piquen el hígado pensando en estupideces", fue parte de su discurso.



La serie de clips que han generado una gran cantidad de risas, al igual que el señor de la paca que fue captado cantando 'Watermelon Sugar' de Harry Styles, ya tiene una base de más de 25 mil fans.

Algunos internautas se han encargado de darle ánimos a Milo para que su hija adolescente deje de estar enojada cuando ponen a los BSB e incluso, le recomiendan que intente con diversas canciones.

"Se logrará la meta, tengo fe", "Es que no le pones 'Larger Than Life', esa es la buena", "Intenta con 'Incomplete', Yo se que sí se puede, solo no te rindas", "Tendrá que ceder en algún momento, ya son tres contra uno", "Me da risa su actitud, pero también la entiendo, también fui igual" y "La esperanza es lo último que se pierde, usted siga intentando", fueron otros comentarios.



Hasta el momento, Milo ha compartido seis tiktoks donde se graba cantando al ritmo de los Backstreet Boys, pero su hija aún no cambia de parecer respecto a su música y sigue escondiendo su cara cuando sus papás ponen sus canciones a todo volúmen en el automóvil.



Si deseas saber cómo terminará esta historia, no dudes en seguir su cuenta @mahnu172002, donde de manera constante hace una actualización sobre la reacción de su hija al escuchar a los Backstreet Boys.