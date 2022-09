Rolo, la oveja que cree que es un perrito y se ganó el amor de TikTok: esta es su historia

Gracias a TikTok se han conocido algunos animales inusuales, como el gato que se creía perro . No obstante no es el único, ya que una oveja también comenzó a tener el mismo comportamiento después de ser rescatada.

Oveja que se cree perro se hace viral en TikTok por videos que graba su dueña

Se trata de Rolo, un cordero que radica en Argentina y que se encuentra a cargo de su cuidadora llamada Flavia. Si bien el animal ha estado viviendo feliz durante años, se volvió una estrella después de que se mostraran videos de él jugando con sus amigos peludos.





La oveja tiene su propia cuenta de TikTok @rolo.elcordero y desde su llegada a la red social, ha ganado fans de todo el mundo poco a poco.

El video que lo lanzó al estrellato fue uno que su dueña subió a finales del mes de julio del presente año, el cual se tituló "Creo que Rolo nunca se sintió oveja" y donde se puede ver claramente cómo el animal se encuentra emocionado por pasar tiempo con sus amigos al perseguirse entre ellos en un campo abierto lleno de pasto.

"Despacio. Rolo, vos no sos perro, mijo" es lo que dice su cuidadora entre risas en el clip.



Rolo se siente como uno más del grupo al pasar tiempo con ellos y los canes lo aceptaron desde un inicio, lo cual es claro al ver sus interacciones. Incluso la curiosa oveja da pequeños brincos cada que juega con ellos que son de lo más adorables.



El video ya fue visto por más de 15 millones de personas y suma más de 2.2 millones de likes. Además, consiguió una gran cantidad de comentarios, en los que usuarios bromearon respecto a la decisión de Rolo de actuar como un perrito.

"Rolo: 'Pues Barbie dijo que puedes ser lo que quieras ser'", "La dueña dice que no, pero a Rolo no le importa y es feliz siendo perro", " El Rolo: 'Pues es mi cuerpo, mi decisión'", "La oveja: 'Madre, déjame. Yo me siento perro... Soy perro'", "Déjalo, es hermoso siendo perro", se lee en los comentarios.



También, algunos quedaron encantados al presenciar el lazo amistoso que tiene la ovejita con sus amigos perros, pues parecen una verdadera familia.

"Lo adoro mucho y a sus brinquitos también", "Amo verlo siempre correr y ser el más feliz con sus amigos", "Sin duda el perrito más cool del universo", "Te amo ovejita con personalidad perruna", "Hermoso Rolo y todos los perritos, me encantan los videos" y "Rolo corre muy bonito, además es aceptado por los demás y eso me da vida", son otras opiniones de sus diversos videos.



A petición de los seguidores de Rolo, su dueña decidió explicar cómo llego este animalito a su vida y la manera en que comenzó a convivir con los perritos.

Así fue como la oveja empezó a actuar como si fuera un perrito

Flavia reveló en un tiktok, a principios de agosto, que jamás creyó que sus videos llegarían a tantas personas y agradeció a quienes comparten su contenido, pues gracias a ellos el video se hizo viral.

"Yo soy rescatista de perros y gatos. Rolo llega a mi vida a través de personas de mi familia que crían ovejas para el consumo y le pedí que si nacía un corderito se los compraba", fue parte de lo que compartió en TikTok.



Comentó que cuando era pequeño, Rolo sufrió mucho, debido a que su mamá no podía producir leche, y en un intento por salvarlo lo adoptó.

"La pasó muy mal, para ser el cordero que ven ahora corriendo y jugando, antes estaba muy mal. Tenía cólicos. Realmente pensé que se iba a morir y mejoró. De ahí empezó a criarse y, bueno, como lo ven ahora así es él. Se la pasa jugando con lo perros porque se crió con ellos, lo primero que hice cuando llegó fue mostrárselo a los perros, dormía acurrucado con ellos. Por eso tiene ese comportamiento, yo digo que se cree perro y juega así porque siempre estuvo a su lado".



Por ahora, Rolo tiene más de 100 mil seguidores y Flavia no se ha detenido en compartir de manera constante nuevo material de su mascota creyéndose un perro, quien solo necesita aprender a ladrar para ser un can por completo.