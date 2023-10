Mujer revela en TikTok lo que le dicen los hombres cuando bailan con ella: “Son un asco”

La pista de baile es el escenario ideal para tener ese primer acercamiento con la persona que te gusta o simplemente para pasar un buen rato, aunque en ocasiones puede suceder todo lo contrario, y así lo demostró una joven al revelar lo que tiene que soportar cuando acepta bailar en las fiestas con algún hombre.

Mujer revela lo que le dicen los hombres al bailar con ella y desata una polémica

La joven Joss Bustamante, originaria de León, Guanajuato, México, comparte en su cuenta de TikTok los bailes a los que suele acudir, pero recientemente se hizo viral al compartir algunos de los comentarios que suele recibir de los hombres en dicho momento.

“Cosas que me dicen los muchachos cuando bailamos”, así comienza su clip que ya cuenta con casi 900 mil reproducciones, acompañando las frases con un compañero de baile distinto.

“Te mueves bien padre”, “Estás bien guapa Joss”, “¿Me pasas tu whats?”, “¿Eres famosa en TikTok, verdad?”, “Te me hacías bien mamona, pero ya vi que no”, “Estás bien ligerita para bailar”, ¿Grabamos un video?” y “Me encanta como bailas”, fueron algunas de las frases que presentó.

Joven divide opiniones sobre los comentarios que recibe al bailar

Como era de esperarse, sus seguidores no perdieron la oportunidad para aplaudir su manera de bailar, mientras que a otros no les pareció tan correcto lo que le dijeron.

“Yo nunca saco plática”, “Yo quiero aprender a bailar así”, “Enséñame a bailar, soy tu nueva seguidora”, “Sube una segunda parte”, “Tan chula y nada más dicen lo que es”, “Pues ni modo que te pregunten cómo estás o si te sientes bien cariño, ojo ahí”, “¿Cómo le haces para que no se te suba el vestido?”, “Me pasó (emoji de carita triste), “Qué asco” y “Siempre tienen algo que decir”, fueron algunos de los textos que recibió.



En otros de sus videos, la joven aparece en la pista de baile con sus mejores movimientos en compañía de otros chicos, además de que no pierde la oportunidad y suele agregar textos que pueden ser interpretados como indirectas.

“Ellas podrían estar más bonitas, pero yo sí me sé mover”, “Qué bueno que ni se dio porque no sabías bailar”, “¿Envidiarte? Ni que bailaras mejor que yo preciosa”, “Tú me cambiaste por una más fea, yo por uno que sí sabe bailar”, “Podrás tener otra, pero no se mueve como yo” y “Ya fue mucha soltería, que ya me enamore un vaquero que sepa bailar”, son solo algunos de los comentarios que añadió a sus clips.

