Mujer se duerme con anillo puesto y se vuelve una historia de terror: nadie podía quitárselo

La mayoría de los videos en TikTok hacen reír a los usuarios de inmediato ; no obstante, otros generan una auténtica preocupación por las vivencias que se comparten en la red social, tal como le pasó a una mujer llamada Briana.

Mujer asiste a urgencias después de que unanillo quedara atorado en su dedo: historia se hace viral

Como muchas personas, la joven usa su cuenta de TikTok @briannap31 para hacer parodias y unirse a los trends más populares, pero terminó dándole un susto a todos con el accidente que sufrió.

La neoyorquina documentó de principio a fin cómo tuvo una experiencia de lo más tortuosa, todo por olvidar quitarse su anillo del dedo medio.

Confesó que después de una noche de fiesta al llegar a casa se quedó profundamente dormida y dejó su anillo entrecruzado en donde lo había puesto horas antes.

Para su desgracia a la mañana siguiente que trató de sacarlo de su dedo, éste accesorio se le quedó atorado. Si bien primero intentó retirarlo con una de sus manos y la ayuda de sus familiares, no pudo hacer nada.

"Esta no es una historia triste. Es una verdadera historia de terror. Este anillo no se desprenderá. Se agradece cualquier remedio", es parte del texto que acompañaba el video.



Brianna hizo de todo para conseguir su cometido, como mantener el dedo en agua helada, elevar el brazo para bajar la hinchazón e incluso envolver el dedo hinchado con una cuerda, pero la hinchazón del dedo medio solo crecía.

La vivencia estaba siendo tan traumática para ella que terminó llamando ese día "el peor de su vida” y tras agotar todas las ideas tuvo que ir al hospital.

El caso de Brianna resultó ser tan difícil que no pudieron hacer nada por ella en tres nosocomios y cuando parecía estar todo perdido, la institución CityMD pudo cortar el anillo entrecruzado sin poner en riesgo su dedo.

Al ser libre la joven gritó a los cuatro vientos su felicidad y mostró lo hinchado que tenía su dedo de enmedio de la mano izquierda comparado con el de la derecha.



El tiktok fue visto por casi 7 millones de personas y a pesar de que algunos se tranqulizaron al ver que al final todo resultó bien, otros simplemente quedaron confundidos después de asegurar que ellos han dormido con anillos y jamás les había pasado esto.

"Al menos tus uñas lucieron hermosas hermana", "¿Esto pasa si duermes con él puesto? No lo entiendo", "He dormido con anillos todas las noches durante más de una década y esto no me ha pasado ni una sola vez. ¿Es normal?", "Al menos sí pudieron quitártelo", "Mi peor pesadilla", "Nuevo miedo desbloqueado", "OMG se me doloroso como el c*****", "Omg sentí esa sensación en la libertad después de que te lo quitaron, me alegro" y "Realmente me preocupé por ti y eso que no te conozco", resultaron ser algunos de ellos.



¿Has vivido una experiencia similar? Cuéntanos en los comentarios.

