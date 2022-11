Exhiben cómo su maestro de ingeniería les pidió resolver un problema que ni él pudo hacer

Gracias a TikTok, muchos estudiantes han podido grabar a sus profesores en situaciones extrañas o divertidas, por ejemplo, aquel que retó a un alumno en Mortal Kombat para mejorar su calificación.

Varios docentes han logrado de manera natural hacer reír a los usuarios con sus ocurrencias dentro del salón de clases, tal como lo hizo el siguiente:

Maestro de ingeniería se hace viral en TikTok por no poder resolver un problema que él puso

Rafael Ávila es un estudiante de ingeniería que se dedica a realizar parodias de diversos tipos en su cuenta de TikTok @_avilasalazar_; sin embargo, su popularidad ascendió después de publicar un clip en especial.

En él reveló que durante una de sus clases de ingeniería, su profesor le pidió a su clase que resolvieran un problema matemático, pero al pasar el tiempo nadie lograba hacerlo.

Por ello su maestro, de quien se desconoce el nombre, decidió resolverlo, aunque las cosas no salieron como lo pensó.

Después de colocarse frente al pizarrón y comenzar, pasaron los minutos y los alumnos se percataron de que algo no estaba bien, ya que el adulto no comentaba nada.



Entonces,todos los alumnos del aula se dieron cuenta que él estaba batallando para resolverlo, lo cual hizo que Rafael tomará su teléfono y comenzara a grabar.

"El profe sin poder resolver el problema que él mismo puso", fue el texto que acompañó el video.



Después el tiktoker se comenzó a grabar y comentó la siguiente frase: "No cabe duda... Esto sí es ingeniería", lo cual se refería a lo difícil que puede tornarse la materia.

Internet reaccionó al video compartiendo anécdotas similares de sus maestros

El clip publicado el pasado mes de septiembre, suma más de 8 millones de vistas y alrededor de un millón de likes. Además, en los comentarios muchos declararon que vivieron experiencias similares, donde su profesores no pudieron resolver problemas que ellos mismos escribieron en el pizarrón.

"Un profesor se aventó un ejercicio larguísimo (estuvo como una hora mínimo) y cuando lo terminó dijo 'esto está mal' y lo volvió a empezar", "Una vez mi profe de matemáticas de secundaria no pudo resolver el problema que él puso y llamo a varios profesores de matemáticas y ninguno pudo", "Un profe se retiró a mitad de clases y nos dijo 'muchachos se los dejo de tarea', prefirió eso a decir que no pudo", y "Me acordé de un profe de la prepa, se ponía a llenar el pizarrón de números hasta que decía 'ya quedó, no tiene solución'", fueron algunas de las anécdotas compartidas.



Otros expresaron que el profesor les causó ternura, pues jamás se rindió y trató de seguir buscando el resultado con su calculadora en mano.

Por último, muchos interneutas le preguntaron a Rafael si al final el problema pudo ser solucionado y respondió que desafortunadamente no, lo cual se le hizo muy extraño porque su maestro es muy bueno en la materia que imparte.