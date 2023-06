Maestra de campo lleva pizza a sus alumnos y su reacción se hace viral: nunca la habían probado

Una historia que se hizo viral en TikTok los hará reír, soñar y anhelar una buena porción de pizza, y es que resulta que en el remoto rincón de Mezquital, Durango, México, se encuentra una maestra excepcional llamada Karla Galindo Moreno que decidió darles a sus alumnos una experiencia inolvidable: ¡su primera pizza!

Profesora mexicana de campo da a probar pizza a sus alumnos por primera vez

El video fue compartido en su cuenta @karly.shey y ya suma más de 30 mil likes y miles de comentarios en los que señalan el gran gesto de la joven, pues no fue una tarea fácil llevar el platillo hasta el lugar tan recóndito en el que se encuentra la escuela.

"Mis niños probaron por primera vez esta comida, la verdad es que me la habian estado pidiendo y yo la pensaba bastante para traerla por el camino tan polvoso y la calentadita, la pizza con los días y el aire, se hace dura. Se logro el objetivo, gracias pa, por la donación", se lee en la descripción del video.

La joven profesora sabía que esta ocasión debía ser algo especial, algo que marcaría la vida de sus estudiantes para siempre. Así que se embarcó en una misión heroica y viajó durante 12 horas desde Durango hasta Mezquital para llevarles la comida.

Cuando finalmente llegó a su destino, la pizza estaba fría, pero la joven maestra no se rindió y como si fuera una maga de la cocina, consiguió un horno/cocedor de adobe para calentar la pizza y asegurarse de que sus alumnos disfrutaran de cada bocado como si hubiera salido recién salida del horno.

"Ponga una cuenta donde podamos donar para que se les siga comprando esas comidas, que a veces por recursos no todos pueden", "Adópteme señorita miel", "Los maestros que son enviados a zonas rural también sufren al igual que sus alumnos,mi hermana nos platicaba que no es igual que la ciudad", "No imagino como esa pequeña acción va darle un giro a su vida se lo aseguro, y estoy segura que para mejor", "Mis respetos para usted maestra, como usted ya quedan pocos", se lee en los comentarios.



La historia de Karla se hizo viral en las redes sociales, y no es para menos. Esta maestra extraordinaria utiliza su plataforma en TikTok para destacar las dificultades que enfrentan las escuelas en la Sierra duranguense, y lo hace con una mezcla de humor y valentía que inspira a todos los que la siguen.

"Esperando lograr conciencia en los adolescentes, valoren su familia mis hijos, su casa, su vestimenta y comida, en general, su vida… Son realmente afortunados", escribió la profesora.