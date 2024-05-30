Al estilo de México, Tiktokers latinos hacen videos para resaltar su cultura: ¿cuál es el mejor?

Video "De México para el mundo": Tiktoker presume de la cultura mexicana con nuevo reto de maquillaje

Tras el éxito viral de Doris Jocelyn en redes sociales, creadores de contenido de todo el mundo se inspiraron para resaltar sus propias culturas, especialmente de países latinos.

El video de la tiktoker y maquillista mexicana, en el que resaltaba diversos aspectos de su cultura, se volvió viral en TikTok hace unos días y ya suma casi 30 millones de likes, pues mostraba desde música regional hasta íconos representativos de ese país, como las catrinas, el mariachi, la lucha libre, la lotería, la fe en la Vírgen de Guadalupe, la época del Cine de Oro, y el pasado prehispánico de los mexicanos, así como varios looks tradicionales y contemporáneos de las distintas regiones del país.

Tiktokers latinos se inspiran en trend mexicano de Doris Jocelyn para presumir sus culturas

PUBLICIDAD

Pero el impacto de este video no se quedó solo en México. Tras ver el éxito que tuvo, muchos creadores de contenido de otros países, especialmente latinos, decidieron hacer sus propias versiones para presumir la riqueza de sus culturas.

Otros países que se han sumado a esta tendencia son Perú con sus hermosos trajes típicos, Venezuela con la música y las arepas, Colombia con sus vallenatos y cultura cafetera, Argentina con su pasión por el tango y el fútbol, Bolivia con su pueblos originarios y sus asombrosos ecosistemas y Brasil con sus carnavales, nauraleza y el fútbol.

Es genial ver cómo un video inspiró a tantos creadores a mostrar la diversidad cultural que hay en Latinoamérica. Cada país tiene algo único que ofrecer y este tipo de contenido ayuda a que más personas conozcan y valoren nuestras raíces.

@camilapudim BRASIL MAKEUP TREND 🇧🇷 ‼️ VAMOS AJUDAR O RIO GRANDE DO SUL ‼️ . P.l.X: enchentes@vakinha.com.br P.l.X: Resgate animais: deisefalci@gmail.com @deisefalci . Crlanças desaparecidas: @achamossuacrianca Informações atualizadas sobre resgate, doações e situação das cidades: https://bento.me/ajudars #brasilmakeup #makeuptransformation ♬ som original - user87628613420

Sin embargo, a pesar de los increíbles looks y maquillajes referentes a sus naciones, muchos de estos creadores de contenido han recibido críticas por parte de los internautas, esto luego de que surgieran comparaciones entre ellos y sobre qué país lo hizo mejor; debates en los que la mexicana siempre resulta ganadora.

Otros internautas han pedido valorar el trabajo de cada uno de los tiktokers y no compararlos ni entre ellos ni entre países, pues la verdadera finalidad de estos trends es que el mundo entero pueda conocer un poco de las tradiciones y cultura de cada país; sin importar la producción detrás de ellos.

Sin duda, el video de Doris Jocelyn no solo se volvió viral, sino que también se convirtió en un detonante para que más creadores de contenido se animen a resaltar la riqueza de sus culturas y aunque cualquiera puede tener sus favoritos, es importante respetar y valorar las demás culturas.