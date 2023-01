Joven regala "unicornio" de cumpleaños a su novia y la policía intervino por esta razón

Aunque existen muchos videos virales de perritos, los caballos también están comenzando a ganar terreno en redes, como el siguiente donde este animal fue el protagonista indiscutible.





De acuerdo a un clip en la red social, una chica llamada Maité Garza se encontraba celebrando su cumpleaños a finales del pasado mes de octubre junto a sus amigos y al momento de recibir sus regalos, todo dio un giro inesperado.



Joven recibe de regalo un "unicornio" en su cumpleaños y video se hace viral en TikTok

Una de sus amigas que se identificó como @karenrubio.m fue quien grabó cómo la festejada fue sorprendida con un obsequio muy especial de parte de su novio, el cual rebasó las expectativas de todos los presentes, ya que se trató de un caballo blanco.

El animal que fue llevado por mensajero hizo una entrada un triunfal a la casa de la cumpleañera, por lo que inmediatamente todos se mostraron más que impactados y comenzaron a tomar videos con sus celulares, así como pasó con los jóvenes que intercambiaron animales de granja entre ellos.

"El novio buchón de mi amiga: esta vez no te voy a dar un ramo de flores, le mandó un caballo. No sabemos cómo no bajó su papá (de la cumpleañera)", es el texto que acompañó el video.



Al ver a su nueva mascota, la joven se acercó para acariciarlo y también posó un poco junto a él para que le tomaran algunas fotografías.

De acuerdo a la descripción del video que obtuvo casi 13 millones de vistas, algunos policías tuvieron que escoltar al caballo hasta la residencia, ya que no querían dejarlo pasar.

Un detalle que les encantó a los internautas es que animal tenía como adorno un cuerno rosa en su frente haciéndolo lucir como un animal de los cuentos de hadas.

Así reaccionó Internet al "unicornio" que robó miradas en el cumpleaños

"¡Le dio un unicornio!", "Eso ni siquiera es un caballo, es un unicornio, es hermoso", "Yo no veo un caballo, yo veo un unicornio", Jajaja ahora quiero un unicornio, gracias por subir mis expectativas", o "Ahora sí creo que existen los unicornios", resultaron ser algunos comentarios.



Otros más expresaron sentir envidia porque en sus cumpleaños no reciben regalos igual de impactantes.

"Ya me cansé de ser espectadora, hermana qué envidia de la buena", "¿Un caballo? A mí ni un chicle me dan", "Ya quisiera yo, si me va bien solo me dan un pastel", "Yo también quiero un unicornio, no más ropa" y "¿Qué castigo estoy pagando para no recibir uno yo? me das envidia", son algunos de los que se pueden leer en el video original.