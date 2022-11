Hombre impacta en redes por trabajar con abejas sin ningún tipo de protección

Miembros de la realeza han destacado por proteger y cuidar a las abejas mediante programas específicos, pues comprenden la importancia de este animal para la polinización; sin embargo, no son los únicos que ponen su granito de arena, pues existen apicultores que también se dedican a enseñar a las demás personas que son insectos muy amigables e importantes para el planeta.

Apicultor sube videos manipulando abejas con las manos y se vuelve viral en TikTok

Uno de ellos es un creador de contenido @beesherald, quien en su cuenta de TikTok se da a la tarea de documentar cómo rescata colmenas de abejas de lugares donde corren peligro de ser destruidas.

El hombre, de quien se desconoce su nombre, es originario de la ciudad de Tijuana en México, y es un experto apicultor que trabaja con sus manos desnudas para manipular a estos animales.

Aunque él comenzó a subir contenido en su canal de YouTube decidió también hacerlo en TikTok, donde hasta el momento acumula más de 70 mil seguidores y más de un millón de likes por sus clips.

Lo extraordinario, es que en ellos siempre se le puede ver tocando a las abejas sin llevar algún tipo de protección contra las picaduras y utilizando una máquina de humo que tranquiliza a dichos insectos, pero nada más.

@beesherald es que si no me las sacudo fuerte no termino nunca ♬ sonido original - bees



Para demostrar que las abejas no son tan peligrosas como se piensa, incluso se ha vaciado en su cuerpo una colmena entera y a la par, explica que las abejas en general no atacan, y si llegan a hacerlo es por razones muy específicas.

"Siempre veo en diferentes lugares donde hay personas que están manipulando abejas sin ropa. Quiero que sepan que eso es posible, pero no hace falta caminar así como un robot. Tú puedes agarrar las abejas, sacudírtelas y las abejas van a estar en tu cuerpo, se van a pegar a él y no te van a picar. No importa si no crees que sea posible, las abejas no me están picando. Puede que me pique alguna que la haya apachurrado, pero realmente no tienen la intención de morir", fue lo que compartió en uno de sus videos.



El misterioso hombre reveló que comenzó a subir videos trabajando con la abejas sin usar protección porque eso es lo que le gustaba público y le generaba más interacciones, así que decidió continuar.

En los comentarios de sus diversos videos, las personas admitieron que pese a que tenían un miedo por las abejas ver sus clips tenían algo relajante.

Internet reaccionó de manera positiva a sus videos y a sus explicaciones sobre las abejas

"No sé por qué, pero es medio adictivo ver estos videos y que no lo piquen", "Mis respetos, yo no podría manejar el miedo que le tengo a las abejas y mucho menos tocarlas así", o "No me gustan las abejas, pero sí ver sus videos", "Me impresiona cómo las toca y ellas no le hacen nada", son algunos puntos de vista.



Entre algunos de sus rescates el creador de contenido también explica un poco sobre el proceso de la miel y cómo identificar si está lista para recolectar y consumir, lo cual le ha parecido de interés a sus fans.

Por último, el hombre reveló que no siempre termina sus trabajos sin piquetes, pues a veces un par de estos insectos terminan por clavarle su aguijón en alguna parte del cuerpo.

¿Tú te atreverías a hacer lo mismo que él y cubrirte el cuerpo con abejas? Dinos en los comentarios.