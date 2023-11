"Tiktok me ha enseñado todo lo que sé": Hombre sorprende al hacer funcionar una licuadora sin luz

En ocasiones las familias pueden quedarse sin luz en sus casas por minutos o incluso horas, lo cual hace imposible usar los aparatos electrodomésticos, pero un hombre tuvo un truco increíble para hacer funcionar su licuadora sin tener que conectarla a la corriente, mira cómo lo logró.

En video, hombre hace funcionar licuadora con taladro video y TikTok queda impactado

El pasado 11 de noviembre la usuaria de TikTok @lizi_aguilar publicó en su cuenta que se quedó un tiempo sin luz dentro de su hogar y aunque parecía que esto no les afectaría resulta que alguien quería usar la licuadora para moler algunas frutas.

En un principio nadie sabía que hacer y se decidió que lo mejor sería esperar a que regresara la luz, pero en ese momento el papá de la tiktoker salvó el día.

Resulta que él sacó su taladró inalámbrico para introducir la broca en la parte inferior del electrodoméstico y al hacerla girar, las aspas de la licuadora comenzaron a trabajar para moler lo que había en su interior.

Con una sonrisa en el rostro el hombre comentó una y otra vez la frase: "¡¿Qué hubo papirrin?!" en señal de triunfo y no soltó la licuadora en ningún momento.



Por supuesto todas las personas que estaban en la cocina se quedaron sin habla, pues no conocían este truco para echar a andar la licuadora.

La autora del clip le preguntó a su papá dónde había aprendido a hacer eso y el con seguridad respondió lo siguiente:

"En TikTok, allí me han enseñado todo lo que se".



El video que fue publicado hace dos días se hizo viral de inmediato consiguiendo 9 millones de vistas y 2 millones de corazones en la red social.

Usuarios de TikTok reaccionaron con felicitaciones y humor

De inmediato, los usuarios confesaron estar más que impactados porque desconocían que se podía usar un taladro para hacer funcionar el electrodoméstico y lo felicitaron.

"Todo un genio", "Cuando alguien usa el 100 por ciento de su capacidad cerebral", "No sabía que se podía hacer eso", "OMG no puedo creer que funcione así la licuadora", "Este es un hombre que resuelve", " Lo quiero mucho señor que ve trucos en tiktok", "Ahora lo quiero hacer yo jaja", "Que le den un premio a ese hombre", "La prueba viviente de que tiktok es una academia para los papás", "Gran life hack", "Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados" o "Buenísimo", son algunos de ellos.



Por último, las personas que reaccionaron con humor apuntaron que el hombre protagonista del clip tiene un enorme parecido con Freddie Mercury.

"Qué inteligente Freddie Mercury", Si Freddy Mercury lo dice debe ser verdad", "Eres el más top Freddie Mercury", "Grande el "aguanto un refri"", "Freddie Mercury esta vivo", "Papá Freddie", "La variante de Freddie Mercury mexicana, lol", "Ok, pero ahora que se cante la de 'We are the champions'", "Freddie Mercury latino" y "No sabía que Freddie Mercury fuera electrisista", resultaron ser otros.



¿Qué opinas acerca del video? Dinos en los comentarios.

