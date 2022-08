Gatito causa furor en TikTok por sus videos tocando el piano: le dedicó una canción a Chayanne

Los videos de gatitos en TikTok son de los favoritos de los internautas por ser tan adorables y capaces de poner de bueno humor a cualquiera en segundos.





Videos de un gato tocando el piano se hicieron virales en TikTok

Gracias a la red social se han dado a conocer animales con habilidades extraordinarias, y en Argentina existe un gatito al que le gusta tocar el piano como si fuera todo un experto.

Se trata de Limón, un felino rescatado que se encuentra bajo el cuidado de su dueña Rocío Goloboff y que ya se robó el corazón de sus fans por sus composiciones musicales.

Dentro de su cuenta @rochiylimon, la mujer decidió mostrar el talento de su mascota y a la par que ganaba fans, estos preguntaban sobre cómo Limón aprendió a tocar.

Rocío reveló que al encontrar un mini piano que era de su mamá se propuso enseñarle a su gato a tocarlo mediante repeticiones, pues anteriormente ya había visto que estos animales pueden llegar a hacerlo con un poco de entrenamiento.

¿Cómo aprendió el gatito Limón a tocar el piano?

Ella deseaba que Limón supiera tocar el piano para enseñarle a pedir comida, pero pronto se dio cuenta de que su michi se obsesionó con el instrumento y lo toca a todas horas.

Así fue como ella decidió subir a su cuenta de TikTok los videos de Limón frente al piano.



No pasó mucho tiempo para que las sesiones musicales del minino comenzaran a ganar cada vez más seguidores y a poco más de un año de abrir su cuenta, ya cuentan con más de un millón de fans y casi 30 millones de me gusta en sus clips.

Si bien, el gatito recurre a su pianito cada vez que quiere, también lo hace cuando su dueña se lo ordena con la frase "Limón, toca una canción para...".

Muchos de sus fans comenzaron a hacerle peticiones al gato para que les tocara alguna melodía en sus cumpleaños, mientras algunos tienen la suerte de conseguir la atención de su dueña.

Uno de los videos más populares de Limón, fue cuando tocó una canción para todas aquellas personas que estuvieran tristes, e inmediatamente dibujó una sonrisa en los internautas.

En los comentarios de sus TikToks el felino recibe halagos por su talento y por tener una mirada encantadora.

Fans adoran cómo toca el gatito Limón su mini piano

¡Qué bello Limón! Me alegraste el día, la vida, gracias", "La manera de tocar su pianito me da vida, desborda talento", "Gracias Limón por existir y hacer mis días más bonitos con tu música", "Cada vez perfecciona más su técnica, lo amo" o "Lo que más me gusta de los videos es que no son forzados ni lo obligan a hacer cosas que no quiere. Se le ve feliz", son algunas posturas de los usuarios de TikTok.



Las canciones de Limón se volvieron tan famosas, que incluso músicos de la plataforma también han hecho duetos con él para amenizar aún más los sonidos de sus teclas.

Los arreglos finales son compartidos en el perfil de Limón y causan gran diversion a los internautas.

"Cuando creía que Limón no podía sonar mejor llega esto y no puedo con tanta perfección", "No creí que agregándole otro instrumento sonaría tan bonito, me encanta", "Necesitamos más dúos con músicos, suenan increíbles" y "Te amamos limón, ¡ya queremos que hagas una gira!" son los comentarios que se pueden leer.

Limón es un ferviente fan de Chayanne y hasta tocó para él

Por si fuera poco, Limón no solo complace a sus fans con sus canciones, pues también ha tocado música en su piano para cantantes de talla internacional.

El gatito es tan fan de Chayanne, que además de tener una imagen con tintes religiosos de él llamada 'San Chayanne', hizo una canción para el hombre originario de Puerto Rico; sin embargo, aunque los internautas etiquetaron al famoso para que reaccionara al video, el gatito no recibió respuesta.

El animal también ha tocado canciones para Rosalía, pero lamentablemente aún no ha sido visto por la española, pero eso sí, sus fans no han dejado de apoyarlo.