Focas rodean bote para que les den comida y la forma en que esperan se hace viral: "Muy educadas"

Las interacciones entre humanos y animales salvajes son más comunes de lo que parecen, pues hay personas que conviven con ellos como si se trataran de mascotas u otros están tan acostumbradas a su presencia que se deben cuidar de ser robados, tal como en el siguiente caso.





En video, focas se hacen virales en TikTok por la manera en que esperan su comida

El pasado 5 de agosto el usuario de TikTok @seahawk.151 demostró que mantiene una relación estrecha con un grupo de focas, quienes se aproximan a su bote por una sola razón, para ser alimentadas.

Estos animales son tan listos que reconocen la embarcación de inmediato, por lo cual el tiktoker pone manos a la obra para darles su snack del día, el cual consiste en un pedazo de salmón.

Fue así que en un clip documentó la manera en que las alimenta y lo más curioso de todo, es cómo esperan, pues están tan ansiosas que hasta juntan sus aletas como si se trataran de manos humanas demostrando ansiedad.

"Las focas intentan robar salmones", fue el título del clip.



Dentro del material se puede ver al tiktoker cortando con un cuchillo el salmón, mientras tres focas esperan en el agua con una mirada de angustia.



Al ser ambientado con el tema principal de la película 'Jaws' le dio un toque divertido y toda la escena resultó ser tan épica que obtuvo en menos de una semana más de 2 millones de vistas, además de casi medio millón de 'me gusta'.

Los internautas quedaron encantados por la ternura de los animales y su actitud, pues parecían muy bien portados como si estuvieran amaestrados.

"Sus manitas, qué lindas", "Gracias necesitaba ver esto", "El diabólico roce de manos jaja me encanta", "Mírenlos. Doblando sus pequeñas aletas y esperando (im)pacientemente", "El que estaba grabando capturo la esencia perfecta", "No puedo con tanta ternura, además le pusieron la canción de 'Jaws' para darle drama", "Las focas están como: ¿ya casi está la comida joven?", y "OMG Yo no sería capaz de resistirse a darles de comer sobras, son tan lindos", fueron algunas de las reacciones.



De hecho algunas personas nombraron a las focas como "perritos de mar" por la manera tan linda que se comportaron.

"Parecen perritos, los amo", "Son perritos de mar", "Yo también quiero tener esos perritos", "Los perritos del océano más lindos de todos", "¿Solo yo pensé que son como perritos?", "El señor con su ejercito de perritos marinos, realmente sería como él", "Yo solo quiero un bote para hacerme amigo de estos perritos", "No puedo con lo adorables que son estos perritos de mar", resultaron ser algunas de las reacciones primarias.



Otro punto divertido del video es que una de las tres focas tuvo las agallas de acercase tanto que al parecer logró arrebatarle casi todo el salmón al dueño del bote.

